Formel 1: Wende um Sebastian Vettel? Experten-Aussagen lassen aufhorchen

Über kaum einen ehemaligen Formel-1-Fahrer wird derzeit so viel spekuliert wie über den vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel. Feiert er bald sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse? Wenn ja, für welches Team? Wird er im Cockpit sitzen oder doch eher eine andere Funktion übernehmen?

Fragen über Fragen, die sich Fans seit Monaten schon stellen. Die Gerüchte über eine mögliche Rückkehr reißen nicht ab. Jetzt bahnt sich aber in der Formel 1 wohl eine Wende um Vettel an. Die Aussagen von vielen Experten lassen aufhorchen.

Formel 1: Wende um Sebastian Vettel?

Ein Hammer-Comeback in der Formel 1 sollte es werden. Sebastian Vettel sei interessiert, wieder in einen Boliden zu steigen. So hieß es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder. Schließlich werden für 2025 aktuell so einige Cockpits frei. Aber auch ab 2026 wird es interessant, wenn Audi in die Motorsport-Königsklasse einsteigt. Dann sollte doch sicher was für Vettel frei sein, oder?

Auch bei Red Bull, seinem Ex-Team, mit dem er vier Weltmeisterschaften feierte, war er wohl im Gespräch. Sein ehemaliger Förderer Helmut Marko erteilte dem Deutschen aber bereits eine Absage. Der Österreicher machte vielen Vettel-Fans mit einer weiteren Aussage erst Hoffnungen auf ein Comeback, zerstörte sie aber dann direkt wieder.

„Ich glaube, er will es, wenn er die Chance sieht, irgendwo ein Top-Auto zu ergattern. Dann ist er dazu bereit“, sagt Marko am Rande des Großen Preises von China bei „Sky“. Allerdings sieht er hier auch ein großes Problem für Vettel: „Der war ja jetzt doch, naja, ein Jahr vom Fenster weg. Und so viele Top-Sitze gibt es nicht mehr.“

„Ein paar Fragezeichen“

Ähnlich sieht es auch Nico Rosberg. Der Formel-1-Weltmeister von 2016 sieht die Vettel-Personalie folgendermaßen. „Das Problem bei Sebastian ist halt das letzte Jahr bei Aston Martin. Ja, er hatte ein schlechtes Auto. Aber der Abstand zu Stroll war halt nicht so dominant wie jetzt bei Alonso“, sagte Rosberg bei „Sky“.

Der Deutsche sieht es ähnlich wie Helmut Marko, „dass man da ein paar Fragezeichen hat. Ist der Sebastian, wenn er jetzt nach zwei Jahren Pause wieder zurückkommt, ist er dann immer noch so schnell wie in seinen Glanzzeiten?“ Da hat Rosberg so seine Bedenken: „Zwei Jahre Pause, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Da weiß man dann wahrscheinlich nicht so richtig, wo man steht, also mit der Performance.“

Glaubt Rosberg an ein Comeback von Vettel? „Das ist halt so die große Frage und deswegen sehe ich es trotzdem ein bisschen unwahrscheinlich, dass das kommen wird.“ Der „Sky“-Experte findet das aus deutscher Sicht vor allem für Mercedes und die Formel-1-Fans schade, hat aber noch eine kleine Rest-Hoffnung: „Ich würde es mir natürlich wünschen und wir alle, das wäre natürlich grandios.“ Die Top-Plätze in der Formel 1 sind natürlich heiß begehrt. Doch hier wird es auch langsam immer enger. Sowohl Mercedes als auch Red Bull werden sich wohl andere Piloten schnappen, die aktuell gut in der Motorsport-Königsklasse performen.