Formel 1: Vettel mit bitterem Cockpit-Comeback – raubte ihm seine F1-Vergangenheit alle Siegchancen?

Auf diesen Moment hatten die deutschen Motorsport-Fans gewartet. Erstmals seit seinem Karriere-Ende in der Formel 1 setzte sich Sebastian Vettel am Wochenende wieder in ein Cockpit. Beim Kult-Event „Race of Champions“ kehrte er erstmals seit dem emotionalen Abschied auf die Rennstrecke zurück.

Im verschneiten Schweden machte der viermalige Weltmeister der Formel 1 als Teamkollege von Mick Schumacher eine starke Figur. Dass es am Ende trotzdem nicht für den Titel reichte, lag an einer bitteren Vettel-Panne. Und die hat wohl mit seiner F1-Vergangenheit zu tun.

Formel 1: Vettel-Fehlstart wegen F1-Gewohnheit?

„Race of Champions – Snow and Ice” war das Motto des diesjährigen Events. Und wieder durften die deutschen Racing-Fans ihr Lieblings-Duo anfeuern. Für Deutschland traten mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher die wohl beliebtesten Rennfahrer der Republik an.

+++ Formel 1: Wirbel um angeblichen Hamilton-Nachfolger – Teamchef haut auf den Tisch +++

Bis zum Halbfinale durften sie sich Hoffnungen auf einen ROC-Triumph machen. Dann aber trug ausgerechnet ein Patzer von Vettel zum Ausscheiden bei. Der Heppenheimer hatte den Lauf gegen Konkurrent Felipe Drugovic zwar gewonnen, bekam wegen eines Fehlstarts jedoch eine Fünf-Sekunden-Strafe – und war damit nachträglich der Verlierer.

Vettel-Panne kostet Final-Einzug

Eine ungewöhnliche Panne für einen Star wie Vettel. Womöglich hing die aber mit seiner Vergangenheit in der Formel 1 zusammen. Denn: Beim „Race of Champions“ geht vor dem Start zunächst eine Gelbe Ampel aus, dann eine grüne an. Dann erst darf gestartet werden. Vettel startete bereits durch, als „Gelb“ ausging – wohl, weil er aus der Königsklasse gewohnt ist, dass es beim Erlischen der Ampeln los geht.

Mehr aktuelle News:

Der gleiche Fehler war Motorsport-Legende Mika Häkkinen zuvor auch schon passiert. Auch der könnte durch seine Gewohnheiten aus der Formel 1 irritiert worden sein.