Formel 1-Legende bald wieder im Auto – doch das ist noch nicht alles

In wenigen Wochen ist die Formel-1-Saison vorbei. Lange verzichten müssen die Fans auf ihre Lieblinge aber nicht. Zumindest auf ein paar von ihnen. Denn wie jedes Jahr findet auch in diesem Winter das „Race of Champions“ statt.

Dort duellieren sich Rennsport-Größen aller Disziplinen – aktuelle wie alte Fahrer. Bereits im letzten Jahr sorgte Formel-1-Legende Mika Häkkinen mit seiner Teilnahme für einen Paukenschlag. Auch in diesem Jahr ist er wieder dabei. Aber es gibt eine weitere Überraschung.

In 161 Rennen ging er an den Start, 20 Grands Prix konnte er gewinnen und zwei Weltmeistertitel heimste er ein – Mika Häkkinen ist eine Legende des Rennsports. 2001 beendete der Finne schließlich seine Karriere in der Königsklasse. Anschließend fuhr er noch in der DTM.

In diesem Jahr feierte er dann seine Premiere beim „Race of Champions“. Für Team Finnland hätte er eigentlich an der Seite von Valtteri Bottas kämpfen sollen. Doch der Alfa-Romeo-Pilot musste kurzfristig absagen. Doch 2023 ist es endlich so weit.

Auch Bottas endlich dabei

Nicht nur verkündeten die Veranstalter, dass Häkkinen erneut für Team Finnland antreten wird. Auch Bottas ist mit einem Jahr Verspätung dabei. Das wurde unter der Woche bestätigt. „Es war hart, zu sehen, wie viel Spaß alle hatten, ihre Autos auf dem Schnee und Eis in Schweden herumzuschleudern“, trauerte Bottas der Chance aus dem letzten Jahr nach.

Umso mehr freue er sich aber auf das kommende Event, welches am 28. und 29. Januar im schwedischen Pite Havsbad stattfindet. Auch sein kommender Teamkollege sagt angesichts der Vorgeschichte: „Besser spät als nie“.

Weiterer Formel-1-Star dabei

Dabei werden sie unter anderem gegen Sebastian Vettel antreten. Der viermalige Weltmeister der Formel 1 ist mit seiner elften Teilnahme Stammgast bei dem Event. Bereits sieben Mal konnte er den Nationen-Cup gewinnen. Einmal triumphierte er im Solo.

Beim „Race of Champions“ treten jährlich Fahrer aus unterschiedlichsten Rennserien in identischen Autos gegeneinander an. Beim Schneespaß soll in diesem Jahr wieder über die gefrorene Ostsee gebrettert werden.