Formel 1: Nach Karriereende – HIER steigt Sebastian Vettel nochmal ins Cockpit

Seine Formel 1-Karriere hat Sebastian Vettel beendet, doch einen Spaß will sich der vierfache Weltmeister trotzdem nicht entgehen lassen.

Schon bald werden die Fans der Formel 1 Sebastian Vettel wieder in einem Rennwagen sehen. Ende Januar ist der 35-Jährige beim „Race of Champions“ dabei.

Formel-1-Superstar Vettel geht HIER an den Start

Seit 1988 wird das „Race of Champions” ausgetragen. Dort treffen sich die besten Rennfahrer aus allen Rennklassen und treten in den gleichen Autos auf der gleichen Strecke gegeneinander an, um den besten „Rennfahrer der Welt“ zu ermitteln.

Sebastian Vettel ist bei dem Spaß-Event ein Dauergast. Schon zehn Mal nahm er am „Race of Champions“ teil – und das extrem erfolgreich. Mit sieben Titeln im Nationen-Cup und einem Einzel-Titel ist er der erfolgreichste Fahrer in der Historie des „RoC“.

Das „Race of Champions“ lässt sich Sebastian Vettel nicht entgehen. Foto: IMAGO / Bildbyran

2022 musste sich Sebastian Vettel im Finale nur dem Rallye-Champ Sebastian Loeb geschlagen geben. Gefahren wurde in Schweden auf einer Strecke aus Eis und Schnee – und genau so wird es dieses Jahr wieder sein. Austragungsort ist Pite Havsbad, der größte Ferienort in Nordschweden.

Neben Sebastian Vettel haben bislang zugesagt:

Valtteri Bottas (Finnland/Formel 1)

Mika Häkkinen (Finnland/Ex-Formel 1-Fahrer)

Jamie Cadwick (Großbritannien/W-Series)

David Coulthard (Großbritannien/Ex-Formel 1-Fahrer)

Felipe Drugovich (Brasilien/Formel 2-Meister)

Tom Kristensen (Dänemark/mehrfacher Le-Mans-Gewinner)

Johan Kristoffersson (Schweden/ Extrem-E-Champion)

Felix Rosenqvist (Schweden/Indy Car)

Oliver Solberg (Schweden/Rallyefahrer)

Thierry Neuville (Belgien/Rallyefahrer)

Petter Solberg (Norwegen/Ex-Rallye-Weltmeister)

Ausgefahren wird das „Race of Champions“ Ende Januar. Der Nations Cup steigt am 28. Januar, der Einzelwettbewerb findet am 29. Januar statt. Letztes Jahr ging Mick Schumacher an der Seite von Sebastian Vettel an den Start, wer Deutschland neben Vettel dieses Jahr vertritt, ist noch offen. Für Fans ist es womöglich eine der letzten Möglichkeiten, Vettel nochmal fahren zu sehen.