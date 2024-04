Formel 1: Vettel-Comeback bei Mercedes? Hamilton lässt aufhorchen

Ein Comeback von Sebastian Vettel wird aktuell so heiß diskutiert wie noch nie seit seinem Rücktritt aus der Formel 1. Grund dafür sind Aussagen des viermaligen Weltmeisters, die eine Rückkehr nicht komplett ausschließen.

Sebastian Vettel gilt als Kandidat auf das Cockpit bei Mercedes – und hat jetzt einen berühmten Fürsprecher in der Formel 1. Lewis Hamilton würde es gefallen, wenn Vettel sein Nachfolger bei Mercedes wird.

Formel 1: Hamilton spricht sich für Vettel aus

„Man weiß nie, wohin das Leben einen führt, vielleicht bringt es mich zurück hinter das Steuer“, deutete Vettel in einem Interview mit „Sky Sports“ an und betonte: „Ich habe mich aus der Formel 1 zurückgezogen, um nicht zurückzukommen, aber ich habe auch gesagt, dass man nie weiß. Ich denke also, dass das immer noch gilt.“

In der Formel 1 würde ein Comeback von Sebastian Vettel auf viel Gegenliebe stoßen. Lewis Hamilton sprach sich jetzt für eine Rückkehr von Vettel aus. „Ich würde es lieben, sollte Seb zurückkommen“, sagte der Brite.

Er erklärte weiter: „Ein deutscher Fahrer, ein mehrfacher Weltmeister, und noch dazu einer mit herausragenden Werten, der sicher dazu beitragen würde, das Team weiter voranzubringen. Mir würde das gefallen.“

Einfluss auf die Entscheidung wird Hamilton aber nicht mehr haben. Der 39-Jährige geht den gleichen Schritt wie Vettel 2015, er wechselt zu Ferrari. Grundsätzlich wünsche er sich „jemanden mit Leidenschaft, der dazu in der Lage ist, mit diesen großartigen Leuten zu arbeiten und sie aufzubauen.“

Vettel nicht der Top-Kandidat bei Mercedes

Ganz vorne auf der Liste soll Vettel aktuell nicht stehen. Heißer werden Fernando Alonso, Max Verstappen, aber auch Supertalent Andrea Kimi Antonelli gehandelt. „Sie haben ja schon George, und sie haben so viele Möglichkeiten. Ich finde es immer toll, wenn ein aufstrebender Fahrer eine Chance bekommt. Die Variante, dass es ein Youngster werden könnte, finde ich spannend“, so Hamilton.



Auch George Russell lobt Vettel: „Sebastian ist ein toller Kerl. Er ist ein viermaliger Weltmeister, und seine Persönlichkeit fehlt in der Startaufstellung.“