Formel 1: Vettel im Aufschwung – droht jetzt die bittere Wende?

Platz elf in Barcelona, Platz zehn in Monaco, Platz sechs in Baku – für Sebastian Vettel zeigt die Kurve in der Formel 1 stark nach oben.

Bei Kanada-GP muss der Aston-Martin-Pilot jetzt unter Beweis stellen, dass er dauerhaft in der Formel 1 um die Punkte fahren kann. Es könnte die nächste bittere Wende drohen.

Formel 1: Vettel-Aufschwung nur eine Eintagsfliege?

Der Aufwärtstrend von Sebastian Vettel ist deutlich zu erkennen. Zwei Mal in Folge landete der 34-Jährige in den Punkten. In Monaco und in Baku räumte Vettel ein paar Zähler ab, doch kann er diesen Kurs wirklich halten?

Ein Blick auf die Vorsaison lässt nichts Gutes erahnen. 2021 landete Vettel in Monaco auf Platz fünf und stand in Aserbaidschan sogar auf dem Treppchen (Platz zwei). In den anschließenden zehn GPs fuhr der Heppenheimer nur noch zwei Mal in die Punkte.

Sebastian Vettel | Saison 2022

Bahrain: Corona

Saudi-Arabien: Corona

Australien: Ausfall

Imola: 8. Platz

Miami: 17. Platz

Barcelona: 11. Platz

Monaco: 10. Platz

Aserbaidschan: 6. Platz

Es ist bekannt, dass Vettel gerade auf den Stadtkursen immer wieder seine Klasse aufblitzen lassen kann. Diese Strecken liegen dem 34-Jährige – auch weil dort die Schwächen des Autos und der Rückstand auf die Konkurrenz nicht so gnadenlos offengelegt werden.

Formel 1: Aston Martin von Auto überzeugt

Laut Aston Martin seien die umfangreichen Updates, die man in Barcelona am Auto angebracht hat, der Grund für die Aufschwung. Man könne jetzt die Set-Ups besser variieren und auf die einzelnen Strecken anpassen.

„Das Team hat viel aus den letzten paar Rennen gelernt und das Auto fühlt sich jede Woche besser an, also wird es gut sein zu sehen, wie sich alles in Montreal niederschlägt“, erklärte Vettel.

In Kanada wird nun offengelegt, ob es für Sebastian Vettel die nächste bittere Wende gibt oder ob das Auto wirklich endlich konkurrenzfähig ist.