Formel 1: Ferrari-Chaos! Sebastian Vettel irritiert mit DIESEN Aussagen

Barcelona. Die Saison in der Formel 1 hat nicht einmal angefangen, da versinkt Ferrari schon im Chaos. Der Rückstand zur Konkurrenz ist schon jetzt riesig.

Sebastian Vettel, der in diesem Jahr um einen neuen Vertrag in der Formel 1 fährt, versucht die Probleme zu überspielen und irritiert mit wirren Aussagen. Das macht den Ferrari-Fans wenig Hoffnung.

Formel 1: Ferrari fährt hinterher

Die Testphase in Barcelona ist beendet. Zwei Wochen vor dem Start in Melbourne ist klar: Ferrari fährt nur hinterher. Mit seiner Bestzeit von 1:16,8 Minuten war Sebastian Vettel über eine Sekunde langsamer als Mercedes' zweite Geige Valtteri Bottas (1:15,7).

Die Schwächen, die der neue SF1000 schon vor der Saison aufweist, sind eklatant. „Der Speed des Autos reicht nicht aus, um zu Saisonbeginn konkurrenzfähig genug zu sein und um den Sieg zu fahren“, gestand Ferrari-Teamchef Mattia Bionotto vor Saisonbeginn.

Sebastian Vettel testet den neuen SF1000 in Barcelona. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Auf der Geraden ist der neue Ferrari im Vergleich zur Vorsaison deutlich langsamer, in den Kurven soll das Auto dafür besser funktionieren. „Wir haben mit Absicht so viel Abtrieb wie möglich aufs Auto gepackt. Das geht allerdings auf Kosten der Geschwindigkeit auf der Geraden“, so Binotto.

Konkurrenzfähig sind Sebastian Vettel und Charles Leclerc mit dem aktuellen Wagen jedenfalls nicht. Doch Vettel macht gute Miene zum bösen Spiel und verwirrt mit seinen Aussagen zur „Roten Göttin“.

„Ich habe das Gefühl, dass wir speziell in den schnellen Kurven besser sind“, behauptet Vettel und weicht der Nachfrage nach den langsamen Kurven aus: „Ganz klar: In den schnellen Kurven sind wir schneller als in den langsamen.“

Verlängert Ferrari doch mit Vettel?

Immerhin erkennt Vettels Boss Binotto die Schwächen des Autos und wird deshalb wohl keine Wunder von seinem Fahrer erwarten. In Bezug auf eine mögliche Vettel-Verlängerung sagt der Italiener: „Es besteht kein Grund zu Panik. Die Saison hat ja noch nicht mal angefangen.“

Und weiter: „Sebastian ist erste Wahl. Wir werden irgendwann entscheiden, was für beide Seiten das Beste ist. Aber es ist nicht so, als müssten wir dafür einen Termin machen. Das besprechen wir beim Abendessen und einem Glas Wein.“

Das klingt schon eher nach einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Vettel und Ferrari. Aber es steht erst einmal eine lange schwere Saison bevor. Mal sehen, wie viele Fehler Ferrari in den nächsten zwei Wochen noch beheben kann.