Formel 1: Vettel mit bitterer Botschaft für deutsche Fans

In den vergangenen Jahren mussten die deutschen Formel-1-Fans immer mehr Rückschläge hinnehmen: keine Rennen in Deutschland, weniger deutsche Fahrer und das Karriereende von Sebastian Vettel.

Über ein Comeback des vierfachen Weltmeisters wird lange spekuliert – aber auch über Formel-1-Rennen auf dem Hockenheimring oder Nürburgring. Doch Sebastian Vettel macht den deutschen Fans wenig Hoffnung.

Formel 1: Vettel mit bitterer Prognose

Die Formel 1 findet auf der Welt immer mehr Fans. Seit mehreren Jahren hält der Boom der Motorsport-Königsklasse schon an. Das zeigt sich vor allem an den Rennen, die jährlich immer mehr werden. Auch wenn es hierzulande ebenfalls viele Fans gibt, sieht es für die Deutschen nicht mehr so rosig aus. Mit Nico Hülkenberg gibt es derzeit lediglich einen einzigen deutschen Piloten. Mick Schumacher ist nur Ersatzpilot bei Mercedes.

Dann sind da auch noch die Rennen auf deutschem Boden, die es seit 2020 nicht mehr gibt. Damals fand auf dem Nürburgring ein Rennen statt. Auf dem Hockenheimring wurde 2019 das letzte Rennen ausgetragen. Seitdem warten die deutschen Fans vergeblich, dass hier endlich wieder ein Grand Prix stattfindet.

Sebastian Vettel macht den Fans keine allzu großen Hoffnungen. „Ich denke, wir werden länger keinen Grand Prix in Deutschland sehen. Ich finde es zwar sehr schade, aber ich verstehe, warum. Ein Formel-1-Rennen ist sehr teuer für das jeweilige Land. Ebenfalls fehlt vielleicht der entscheidende Druck der deutschen Automobilindustrie. Für Fans ist das blöd“, sagte Vettel zu „Sports Illustrated“.

„Vielleicht sind wir zu satt, erfolgsverwöhnt?“

Was sind die Gründe dafür, dass die Formel 1 nicht mehr so beliebt ist wie noch vor einigen Jahren? „Das Interesse am Motorsport in Deutschland scheint zurückgegangen zu sein. Ich weiß nicht, wieso“, so Vettel.

Der ehemalige Pilot nennt einige mögliche Gründe dafür: „Vielleicht sind wir zu satt, erfolgsverwöhnt? Sicher ist: Motorsport ist zu teuer und damit zu exklusiv geworden. Vielleicht führt das mangelnde Interesse zu fehlenden finanziellen Mitteln seitens Sponsoren oder der Industrie, um hier den Nachwuchs anzustoßen“, vermutet der Heppenheimer.

Ob es sich ab 2026 ändert, wenn Audi mit einem Werksteam in die Formel 1 einsteigt? Laut Vettel wird das aber nicht alle Probleme lösen. „Talente gibt es sicher, aber werden sie ausreichend gefördert? Wird ihnen ein Einstieg erleichtert? Der Einstieg in den Motorsport ist eben sehr teuer. Es fehlen Nachwuchsprogramme, welche früher und breiter ansetzen“, so der 36-Jährige weiter. Worte, die den deutschen F1-Fans schmerzen werden.