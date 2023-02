Formel 1: Irres Vettel-Gerücht sorgt für Wirbel – kann DAS wirklich wahr sein?

Die Zeiten als Sebastian Vettel die Formel 1 dominierte sind schon lange her. Vor zehn Jahren holte sich der Deutsche seinen letzten von vier Weltmeistertiteln. F1-Fans schmerzte der Rücktritt des einstigen Siegfahrers nach der vergangenen Saison dennoch sehr.

Doch viele F1-Stars zog es selbst nach ihrem Rücktritt nochmal hinter das Lenkrad. Nun kommt das Gerücht auf, dass auch Sebastian Vettel womöglich bald schon wieder auf der Strecke zu sehen sein könnte. Doch was hat es damit auf sich?

Formel 1: Ersetzt Vettel Stroll bei Aston Martin?

Am 5. März 2023 laufen die Motoren in der Formel 1 wieder heiß und es wird ein neuer Weltmeister gesucht. Die Tests für den Großen Preis in Bahrain sind ganz frisch zu Ende. Während sich die Fahrer bei den Testfahrten in Sachir auf das erste Rennen vorbereiten konnten, fehlte Lance Stroll. Wie Aston Martin Anfang der Woche bekannt gab, hat sich der Pilot bei einem Fahrradunfall verletzt. Wie das Team mittlerweile bestätigt hat, handelt es sich um eine Verletzung des Handgelenks.

Deshalb ist bislang unklar, ob er überhaupt zum Saisonstart hinterm Cockpit sitzen kann. Am Samstag teilte sich Teamkollege Fernando Alonso deshalb das Auto mit Ersatzmann Felipe Drugovich. Der Formel-2-Meister könnte bei einem längeren Ausfall von Stroll auch seine ersten Kilometer in der Königsklasse fahren. Doch noch ein anderer F1-Pilot wird plötzlich als Option in die Runde geschmissen: Sebastian Vettel.

Sky-Kommentator heizt Gerüchteküche an

Während der Berichterstattung von Sky Sports über den letzten Testtag enthüllte Kommentator David Croft, dass der Heppenheimer Gerüchten zufolge bereit sei, seinem ehemaligen Team auszuhelfen. „Sebastian Vettel könnte in Kontakt mit Aston Martin stehen, der seine Dienste anbietet, falls Lance Stroll beim Bahrain GP nicht fahren kann“, wird der Journalist von „GPFans.com“ zitiert. Von 2021 bis 2022 war der Deutsche Stammfahrer bei Aston Martin, doch die erhofften Erfolge blieben aus.

Noch mehr News:

Fans des Ex-Weltmeisters sollten sich daher nicht allzu große Hoffnungen machen. Sebastian Vettel befindet sich derzeit bei einem Familienausflug. Dass der Heppenheimer vollkommen unvorbereitet auf die Strecke zurückkehren wird, ist demnach sehr unwahrscheinlich.