Formel 1: Vettels letztes Rennen – Superstar sichert seine Hilfe zu

Am Sonntag (20. November) tritt ein ganz Großer der Formel 1 ab. Sebastian Vettel macht Schluss, der 35-Jährige hängt sein Lenkrad an den Nagel. Der Abu Dhabi-GP wird sein letztes Rennen.

Für Vettels letzten Auftritt in der Formel 1 hat ihm ein Superstar seine Hilfe zugesagt. Fernando Alonso will beim Abschied von Sebastian Vettel seinen „Wingman“ spielen. Hartnäckige Attacken vom Spanien muss Vettel offenbar nicht fürchten.

Formel 1: Alonso will Vettels „Wingman“ sein

Als Vettel 2007 in die Formel 1 kam, war Alonso schon sechs Jahre dabei und zweifacher Weltmeister. Die beiden Fahrer duellierten sich unzählige Male. 2010 luchste Vettel dem Spanier im letzten Rennen noch den WM-Titel ab. Der Respekt der beiden Formel-1-Fahrer untereinander ist riesig.

Wenn Vettel am Sonntag von Platz neun in sein letztes Rennen startet, steht Alonso direkt hinter ihm. Eine heftige Attacke des Spaniers wird er aber nicht befürchten müssen.

„Er startet morgen als Neunter und ich als Zehnter, also werde ich mich am Start und in der ersten Runde um ihn kümmern“, erklärte Alonso nach dem Qualifying und sagte weiter: „Und hoffen wir, dass wir beide die karierte Flagge sehen.“

Den Sieg überlassen werden die Kollegen Vettel zum Abschied nicht, allzu harte Aktionen wird es aber wohl nicht geben. „Ich denke, wir alle… wir versuchen nicht, ihm zu helfen, aber wir versuchen, ein Auge auf ihn zu haben, wenn wir ihn im Rückspiegel sehen oder wenn er auf der schnellen Runde ist oder was auch immer denn wir wollen ein reibungsloses Wochenende für ihn“, so der Spanier.

Spezieller Helm für Vettel

Wie groß der Respekt von Alonso gegenüber Sebastian Vettel ist, zeigte er schon zu Beginn des Wochenendes. Der 41-Jährige fährt an diesem Wochenende mit einem speziellen Helm. Darauf ist das Vettel-Design mit der Deutschland-Flagge und die Worte „Danke Seb“ zu sehen.

„Ein letztes Mal teile ich die Strecke mit dir. Es wird emotional und traurig zugleich sein, aber ich wünsche dir alles Gute für dein nächstes Kapitel“, schrieb Alonso bei der Enthüllung des Helms auf Instagram.