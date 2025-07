Formel 1: Paukenschlag um Hülkenberg-Team! Sauber macht es offiziell

Sauber ist derzeit in aller Munde. Der Rennstall von Nico Hülkenberg mausert sich zum großen Überraschungsteam der Formel 1! Und das, obwohl mal sich gerade in der Transformation hin zum Audi-Werksteam befindet.

Um den derzeitigen Höhenflug zu sichern und die Weichen für die Zukunft zu stellen, wartet Sauber nun mit der Eröffnung eines neuen Nebensitzes auf. Dieser liegt mitten in England – und soll jede Menge fähiges Formel-1-Personal anziehen.

Formel 1: Neuer Sauber-Standort

Schon im Februar hatte Sauber verkündet, dass man auch in Großbritannien einen Standort eröffnen wolle. Knapp fünf Monate später meldet der Rennstall jetzt Vollzug. In der Ortschaft Bicester lässt man sich auf einer Fläche von knapp 179 Hektar nieder, um ein neues Technologiezentrum zu betreiben.

Dieses ist gerade mal 20 Kilometer von der Formel-1-Strecke in Silverstone entfernt – und erfüllt damit die gewünschten Bedingungen. Sauber beziehungsweise Audi verfolgen mit dem neuen Standort einen klaren Plan. Man wolle die technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten des Teams verbessern, „um sicherzustellen, dass das Team gut positioniert ist“, heißt es von Sauber.

Das steckt hinter der Eröffnung

Hintergrund ist, dass man sich jetzt geografisch in der Nähe zu zahlreichen fähigen Technikern und Ingenieuren befindet. Noch immer ist Großbritannien das Zentrum zahlreicher F1-Teams. Hier sind viele Mitarbeiter zu finden. Und weil man bis zuletzt nur einen Sitz in der Schweiz hatte, hatte man einen krassen Nachteil. Denn wer für Sauber arbeiten wollte, war zu einem Umzug in den Süden gezwungen. Auch das höhere Kostenniveau im Alpenstaat stellte ein Problem dar.

Die Eröffnung des neuen Standorts sei der nächste Schritt auf dem Weg zur Audi-Transformation, ließ das Team in einer Mitteilung wissen. Die Zentrale bleibt aber weiterhin im schweizerischen Hinwil. Diese soll durch das neue Technologie-Zentrum aber unterstützt werden.

Formel 1: Sauber im Aufschwung

Es ist eine weitere Nachricht für das Team des einzigen deutschen F1-Fahrers, Nico Hülkenberg. Dieser hatte zuletzt in Österreich mit seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto für ein Ausrufezeichen gesorgt.

Hülkenberg raste von Platz 20 noch auf Platz 9 und holte damit ebenso Punkte wie Bortoleto, der erstmals in den Top-10 landete. Sauber setzt seinen Aufwärtstrend in der Formel 1 damit fort und schielt immer mehr auf Platz sechs in der Konstrukteurswertung.