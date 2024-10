Formel 1: Sauber macht es offiziell – ER steigt ins Cockpit

Alle warten in der Formel 1 gespannt auf die Entscheidung von Sauber. Noch immer steht nicht fest, wer in der kommenden Saison für den Rennstall an den Start gehen wird. Auch Mick Schumacher zählt zu den Kandidaten.

Nun hat Sauber zunächst einmal bekannt gegeben, wer beim Großen Preis von Mexiko im 1. Freien Training ins Auto springen wird. Robert Shwartzman wird der nächste Freitagsfahrer, absolviert das Pflichtprogramm der Formel 1 für Nachwuchspiloten.

„Er ist zurück: Robert Shwartzman wird an diesem Wochenende beim Großen Preis von Mexiko wieder hinter das Steuer des C44 zurückkehren und im FP1 für das Stake F1 Team KICK Sauber fahren“, verkündete Sauber am Montagabend (21. Oktober).

Für den israelisch-russischen Rennfahrer ist es in dieser Saison bereits der zweite Einsatz für Sauber. Beim Großen Preis der Niederlande sprang er im 1. Freien Training für Valtteri Bottas ins Auto, bei der Session in Mexiko wird er Guanyu Zhou ersetzen.

Shwartzman ist Reserve-Fahrer von Ferrari, dem Motorenlieferanten von Sauber. 2021 wurde er Zweiter in der Formel 2, wartet seit dem auf seine Chance in der Formel 1. Der Sprung in ein dauerhaftes Cockpit wurde ihm bislang aber nicht zugetraut. Auf mehr als ein paar Testfahrten kommt der 25-Jährige nicht. 2024 geht er für das Team AF Corse in der FIA-Langstreckenserie WEC an den Start.

Shwartzman kein Kandidat für 2025

Der Einsatz von Shwartzman ist allerdings kein Hinweis, dass er ein Kandidat für 2025 bei Sauber ist. Als Ferrari-„Junior“ bekommt er nur hin und wieder Einsatzzeiten bei den Ferrari-Kunden. Heißeste Kandidaten auf das Sauber-Cockpit sind weiterhin Mick Schumacher und Valtteri Bottas.