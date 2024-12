Formel 1: Fahrerbeben im Hülkenberg-Team! Piloten müssen die Koffer packen

Paukenschlag bei Sauber – das Team geht in seine letzte Formel-1-Saison unter diesem Namen. Ab 2026 übernimmt Audi dann voll und ganz das Kommando und macht aus dem Rennstall ein Werksteam. Die Vorbereitungen laufen dahingehend seit Wochen.

Als Fahrerduo hat man bereits Nico Hülkenberg und Gabriele Bortoleto für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Die eigenen Sauber-Nachwuchstalente gingen dagegen leer aus – und müssen jetzt gänzlich ihre Koffer packen.

Formel 1: Sauber trennt sich vom Nachwuchs

Als Sauber vor kurzem die Verpflichtung von Gabriel Bortoleto bekannt machte, dürften Theo Pourchaire und Zane Maloney wohl blöd aus der Wäsche geguckt haben. Statt auf eines seiner eigenen Talente zu setzen, eiste das Team Bortoleto aus der McLaren-Akademie los, nachdem dieser gleich in seinem ersten Jahr die Formel 2 gewonnen hatte.

+++ Auch spannend: Kurz nach Ferrari-Aus – Carlos Sainz übt überraschende Kritik +++

Insbesondere für Pourchaire ist es ein Schlag ins Gesicht. Der Franzose gewann seinerseits 2023 die F2-Meisterschaft – bekam in der Formel 1 anschließend allerdings keine Chance. Auch für 2025 hat er keinen Sitz in der Königsklasse. Jetzt endet auch seine Tätigkeit als Testfahrer für Sauber.

Talente müssen sich anderweitig umschauen

Das gab der Rennstall am Mittwoch (18. Dezember) bekannt. Auf Pourchaire und auch auf seinen Kollegen Zane Maloney warten ab sofort andere Aufgaben. Pourchaire beispielsweise versucht sich wie Mick Schumacher in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Dort heuert er als Testfahrer für Peugeot an.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Maloney dagegen fährt zumindest regelmäßig – allerdings auch nicht in der Königsklasse. Ihn zieht es in die Formel E, die kürzlich ihren Auftakt in die neue Saison feierte. Dort tritt er für das neue Lola-Team an.

Formel 1: Auch deutsche Fahrerin betroffen

Wie und ob die Plätze in der eigenen Akademie nachbesetzt werden, ließ der Rennstall offen. Neben Pourchaire und Maloney macht auch die deutsche Fahrerin Carrie Schreiner Platz. Sie war in den vergangenen beiden Jahren in der „F1 Academy“ (der Frauen-Rennserie) an den Start gegangen. Künftig soll sie als Markenbotschafterin und Mentorin für Sauber/Audi arbeiten.