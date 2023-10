Formel 1: Neuer Vertrag für Star-Pilot? „Es wird hoffentlich passieren“

In der Fahrerwertung liegt er 20 Punkte vor seinem Teamkollegen, in Singapur fuhr den bislang einzigen Sieg für Ferrari in dieser Saison ein und auch in Austin landete er auf dem Podium – für Carlos Sainz läuft es in der zweiten Saisonhälfte der Formel 1 deutlich besser.

Sein Vertrag bei Ferrari ist noch bis 2024 gültig, eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft ist noch nicht gefallen. Für den Spanier ist aber jetzt schon klar: Er will in der Formel 1 bleiben – und das am liebsten bei Ferrari.

Formel 1: Sainz hofft auf neuen Vertrag bei Ferrari

Beim USA-GP konnte Sainz seinen Vorsprung in der Fahrerwertung auf Teamkollege Charles Leclerc erneut ausbauen. Der Spanier ist inzwischen der konstantere Fahrer bei Ferrari und darf sich deshalb berichtigte Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung machen.

+++ Formel 1: Team macht es offiziell! Fahrer-Entscheidung gefallen +++

„Ich vertraue dem Team. Ich sehe positive Schritte, die in die richtige Richtung gehen. Ich sehe ein engagiertes Team, das in die richtige Richtung arbeitet“, so Sainz nach dem Rennen in Austin. Er betont: „Ich fühle mich im Moment wohl. Ich bin glücklich bei Ferrari.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Wann und ob sein Vertrag verlängert wird, weiß er nicht. Er selbst stellt aber klar: „Ich habe immer gesagt, dass ich hier glücklich bin und dass der Winter ein guter Zeitpunkt wäre, um sich zusammenzusetzen und zu sehen, ob wir eine Vereinbarung für die Zukunft treffen können.“

„Es wird hoffentlich diesen Winter passieren“

„Wenn sie mit mir zufrieden sind und ich mit ihnen, sollte das kein allzu großes Problem sein“, versichert der Ferrari-Pilot. „Es wird hoffentlich diesen Winter passieren. Und wenn nicht, wird es sich eben länger hinziehen. Aber schauen wir mal.“

Das könnte dich auch interessieren:

Bislang galt Charles Leclerc eigentlich als die klare Nummer eins bei Ferrari. Der Kronprinz der Scuderia droht aber seinen Status zu verlieren, Sainz macht ordentlich Druck. Auch Leclerc wartet noch auf seine Vertragsverlängerung. Er besitzt ebenfalls ein gültiges Arbeitspapier bis Ende der Saison 2024.