Formel 1: Star-Pilot packt aus! Düstere Aussichten für alle Fans

Die Freude nach dem ersten Formel-1-Rennen bei den Millionen von Motorsport-Fans ist groß. Es war schließlich viel geboten und am Ende wurde es noch mal ganz schön spannend, auch wenn Lando Norris sich den ersten Saisonsieg schnappte. Deshalb hoffen viele Zuschauer, dass es über das gesamte Jahr gerne so weitergeht.

Doch da tritt George Russell auf die Euphoriebremse. Der Mercedes-Star hat sogar schlechte Nachrichten für alle Formel-1-Fans. Droht gähnende Langeweile, wie es lange Zeit mit Red Bull und Mercedes der Fall war?

Formel 1: Russell schlägt Alarm

Über mehrere Jahre dominierte Mercedes in der Formel 1, ehe Red Bull dann die Führung übernahm. Max Verstappen schnappte sich einen Sieg nach dem anderen und holte vier Weltmeistertitel in Folge. Diese Phase ist seit der vergangenen Saison zu Ende. McLaren wurde nämlich immer besser und stärker.

Auch interessant: Formel 1: Marko-Aussagen lassen Fans toben – „So ein Schwachsinn“

Lando Norris holte sich beim ersten Rennen direkt den ersten Sieg – auch wenn es spannend und eng war. In China sah es zumindest im Sprint-Qualifying nicht so danach aus. Dennoch denkt George Russell, dass es für die Konkurrenten und die Fans ziemlich düster werden könnte.

„Ich glaube, der Vorsprung, den sie in diesem Jahr haben, ist größer als der, den Red Bull jemals hatte“, sagte der Mercedes-Star am Rande des China-GP. Aussagen, die erstmal schockieren.

McLaren dominanter als Red Bull?

Wird McLaren sogar noch dominanter sein, als Red Bull es in der Formel-1-Saison 2023 war? Damals holten Max Verstappen und Sergio Perez 21 Siege in 22 Rennen. „Ja. Der Vorteil von Red Bull war vielleicht drei oder vier Zehntel, aber der Vorteil, den wir im Moment bei McLaren sehen, ist definitiv größer“, erklärt Russell.

Und der Brite weiter: „Ich denke, ihr Auto ist definitiv in der Lage, jedes Rennen zu gewinnen. In der Formel 1 hat das bisher noch kein Team geschafft. Werden etwa Norris und Teamkollege Oscar Piastri die Ersten in der Motorsport-Königsklasse sein, denen das gelingt?

Mehr Nachrichten für dich:

Was vielen Fans und der Konkurrenz Hoffnung macht: Die beiden McLaren-Stars sind noch etwas fehlerbehaftet. Das zeigte sich in Melbourne, als der Regen eintrat und Piastri im Gras steckenblieb.