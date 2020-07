Formel 1: RTL geht bei der Übertragung DIESEN drastischen Schritt

Die Formel 1 geht endlich wieder los!

Zum vorerst letzten Mal ist der TV-Sender RTL bei der Formel 1 dabei. In der letzten Saison geht RTL einen drastischen Schritt.

Formel 1: RTL nimmt krasse Änderung vor

Den Kampf um die TV-Rechte an der Formel 1 hat RTL gegen Sky verloren. Der Pay-TV-Sender sicherte sich die Exklusiv-Rechte und holt die Formel 1 ab der kommenden Saison komplett ins Bezahlfernsehen.

Das bedeutet für RTL: Nach 30 Jahren ist Schluss. Der Kölner Sender berichtet in dieser Saison zum letzten Mal live von der Formel 1. Zum Abschluss gibt es aber nochmal eine krasse Änderung in der Übertragung.

----------------------------------------

Der Große Preis von Österreich:

Samstag, 4. Juli

12 Uhr: 3. Freies Training

15 Uhr: Qualifying

12 Uhr: 3. Freies Training 15 Uhr: Qualifying Sonntag, 5. Juli

15.10 Uhr: Österreich GP

----------------------------------------

Normalerweise ist RTL mit einem großen Aufgebot von Reportern, Moderatoren, Kommentatoren immer live vor Ort. Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie entschied sich der Sender dazu, einen neuen Weg einzuschlagen.

Lediglich die Reporter Kai Ebel und Felix Görner sind an diesem Wochenende in Österreich vor Ort. Sie gehen wie bisher auf Stimmenfang, sind dabei allerdings deutlich eingeschränkt. Einen Kai Ebel, der mal eben durch die Boxengasse flitzt, wird es in diesem Jahr wohl nicht mehr geben.

Heiko Wasser und Florian König sind nicht mehr vor Ort. Foto: imago images/Mandoga Media

So sieht das neue RTL-Konzept aus

Moderator Florian König und die Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner sind gar nicht erst nach Spielberg gereist. RTL hat kurzerhand sein Nitro-Bundesliga-Studio in ein Formel-1-Studio verwandelt und berichtet aus der Zentrale in Köln-Deutz.

Florian König empfängt dort die Experten Nico Rosberg und Timo Glock und moderiert das Rennen aus Köln. Das Kommentatorenduo Wasser/Danner sitzt ebenfalls im Studio und kann so auch an den Talk-Runden teilnehmen.

----------------------------------------

Alle Infos rund um den Grand Prix in Spielberg erfährst du hier in unserem Live-Ticker! (fs)