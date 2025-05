Formel 1 auf RTL: Kurz vor Monaco weiß der Sender Bescheid

Der Große Preis von Imola hatte für die Zuschauer auf RTL jede Menge zu bieten. Vor allem über Max Verstappen staunten die Fans nicht schlecht. Ein überragendes Überholmanöver beim Start sicherte ihm seinen zweiten Saisonsieg in der Formel 1.

Für RTL war es das zweite Rennen der Saison, dass man im Rahmen einer Vereinbarung mit Rechteinhaber Sky zeigen durfte. Doch wie gut kam das Formel-1-Spektakel beim Publikum an? Das ist jetzt bekannt.

Formel 1 auf RTL: Quote steht fest

Seit die Königsklasse in Deutschland hinter der Paywall Skys verschwunden ist, sind die Quoten in Deutschland naturgemäß zurückgegangen. Deshalb ist es immer spannend zu sehen, wie viele Menschen einschalten, wenn einzelne Rennen im Free-TV laufen.

+++ Auch spannend: Lewis Hamilton: Herbe Klatsche! Selbst die Formel 1 macht vor ihm keinen Halt mehr +++

Bereits den Großen Preis von China hatte RTL vor einigen Wochen in aller Herrgottsfrühe übertragen und dabei 1,13 Millionen Zuschauer erreicht. Am Nachmittag in Imola konnte man nochmals einen Anstieg verzeichnen. Rund 1,5 Millionen Zuschauer zeigten laut dem Branchenmagazin „DWDL“ Interesse am Formel-1-Zirkus bei RTL.

+++ FIA knickt ein! Verstappen, Hamilton und Co. horchen auf +++

Anders gesagt: Saisonbestwert für den Privatsender. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Im vergangenen Jahr sahen 1,6 Millionen Zuschauer zu. Und schon das war kein Vergleich mehr zu Quoten aus den Jahren zuvor. Das Interesse sinkt also offenbar weiter.

Bittere Pille

Auch ein Blick auf den Marktanteil macht klar: Die Zeiten, in denen die Formel 1 für RTL ein Kassenschlager war, sind vorbei. Der Marktanteil lag in dieser Saison bei 13,1 Prozent. 2021 hatte dieser laut „Motorsport-Total“ noch bei 22,2 Prozent gelegen.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Doch hier geht es dem Privatsender wie Pay-Anbieter Sky. Zwar konnte Sky in diesem Jahr wieder knapp eine halbe Million Zuschauer für Imola begeistern. Doch der Markanteil lag mit 4,4 Prozent deutlich unter dem des Vorjahres (5,1). Eine bittere Entwicklung, die sicherlich auch damit zusammenhängen dürfte, dass die Zeit der großen deutschen Fahrer längst Geschichte ist.

Und wie werden die Zahlen am Folgewochenende in Monaco? Das Rennen läuft dann exklusiv bei Sky. Doch die Qualifikation am Samstag (24. Mai) überträgt auch RTL