Formel 1: Star-Fahrer endgültig vor dem Aus? Es wäre das Ende seiner Karriere

Die Tage von Daniel Ricciardo in der Formel 1 könnten gezählt sein. Dem Australier droht bei Red Bull das Aus. Nach dem Liam Lawson die Zusage für 2025 bekommen hat, wird es für Ricciardo immer enger.

Daniel Ricciardo hat jetzt auf ein mögliches Aus in der Formel 1 reagiert. Der 35-Jährige nimmt’s gelassen und scheint sich schon auf ein Ende seiner Karriere eingestellt zu haben. Einen Wechsel schließt er kategorisch aus.

Formel 1: Ricciardo droht das Aus

„Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein“, betont Ricciardo in Zandvoort – und er wolle auch nicht weg. Noch rechnet er sich Chancen aus. Er will „das Beste“ aus sich rausholen. „Und wenn das immer noch nicht ausreicht, dann c’est la vie“, meint Ricciardo.

Ein Wechsel innerhalb der Formel 1 kommt für den Australier nicht mehr infrage: „Ich möchte eigentlich nirgendwo anders sein.“ Und auch ein Wechsel in eine andere Rennserie ist für Ricciardo kein Thema. Das schließt er sogar aus.

Während die Red Bull den Vertrag mit Yuki Tsunoda bereits verlängert hat, wurde das Arbeitspapier von Ricciardo noch nicht verlängert. Hinzu kommt, dass Red Bull nun auch Liam Lawson für 2025 bestätigt hat. Der Neuseeländer wird 2025 in der Formel 1 fahren – offen ist nur, ob er für die Racing Bulls oder Red Bull fährt (hier mehr!).

„Ich denke, dass er einen Platz in der Startaufstellung verdient hat, also freue ich mich für ihn. Wenn ihm ein Platz für das nächste Jahr garantiert wird, dann finde ich das gut, denn er ist ein verdienter Fahrer. Was das dann für mich bedeutet, ist wahrscheinlich ein wenig ungewiss, aber wenn ich meine Leistung bringe, dann bin ich sicher, dass sie irgendwo einen Platz für mich finden werden!“, sagt Ricciardo über Lawson.

Ricciardo will „in der Familie bleiben“

Die Zukunft von Ricciardo hängt wohl auch an Sergio Perez. Wenn der Mexikaner sich nicht steigern kann, muss er wohl gehen. Dann wäre auch in der nächsten Saison ein Platz bei Red Bull für Ricciardo frei.

„Es ist in Ordnung. Ich weiß immer noch, dass Leistung mein bester Freund ist, und wenn ich das tue, was ich kann und wozu ich fähig bin, dann denke ich, dass ich in einer sehr guten Position bin, um nächstes Jahr irgendwo in der Familie zu bleiben. Ich muss mich also einfach darauf konzentrieren“, gibt sich Ricciardo kämpferisch.