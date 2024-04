Formel 1 macht es offiziell – jetzt darf es jeder wissen

Die Saison 2024 ist gerade einmal vier Rennen alt, da hat die Formel 1 schon den Kalender für das kommende Jahr offiziell bekannt gegeben. Es wird auch 2025 wieder 24 Rennen in der Königsklasse des Motorsports geben.

Die gravierendste Veränderung des Formel-1-Kalenders ist das Auftaktrennen: Die Formel 1 wird 2025 wieder traditionell in Australien eröffnet. Aufgrund des Ramadans rücken die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nach hinten.

Formel 1 gibt Rennkalender für 2025 bekannt

Bis zur Corona-Pandemie wurde die Formel-1-Saison traditionell auf der Rennstrecke im Albert Park in Melbourne (Australien) eröffnet. 2025 wird die Formel 1 zu dieser Tradition zurückkehren. Der Auftakt findet am 16. März statt – zwei Wochen später als in diesem Jahr.

Die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien finden 2025 erst im April statt. Damit reagiert die Formel 1 auf den Ramadan im März. Wann und wo die Vorsaison-Tests 2025 stattfinden werden, hat die Rennserie noch nicht bekannt gegeben.

Formel 1 Kalender 2025

Australien, 16. März

China, 23. März

Japan, 6. April

Bahrain, 13. April

Saudi-Arabien, 20. April

Miami, 4. Mai

Imola, 18. Mai

Monaco, 25. Mai

Spanien, 1. Juni

Kanada, 15. Juni

Österreich, 29. Juni

Großbritannien, 6. Juli

Belgien, 27. Juli

Ungarn, 3. August

Niederlande, 31. August

Monza, 7. September

Aserbaidschan, 21. September

Singapur, 5. Oktober

Austin, 19. Oktober

Mexiko, 26. Oktober

Brasilien, 9. November

Las Vegas, 22. November

Katar, 30. November

Abu Dhabi, 7. Dezember

„Unglaubliche Orte auf der ganzen Welt und erstklassiger Rennsport“

Formel-1-Boss Stefano Domenicali sagt über den neuen Kalender: „Wir werden wieder 24 unglaubliche Orte auf der ganzen Welt besuchen und erstklassigen Rennsport, Gastfreundschaft und Unterhaltung bieten, die von Millionen von Fans auf der ganzen Welt genossen werden.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem meint: „Das Formel-1-Management unter der Leitung von Stefano Domenicali hat einen Kalender erstellt, der eine gute Mischung aus traditionellen Rennstrecken und modernen Veranstaltungsorten bietet.“

Das Finale der Formel 1 steigt 2025 wieder in Abu Dhabi. Das Rennen wird wie in diesem Jahr am ersten Dezember-Wochenende stattfinden.