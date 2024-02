Formel 1: Tiefschlag für deutsche Fans – diese Entscheidung tut richtig weh

Seit Deutschland aus dem Rennkalender der Formel 1 geflogen ist, sehnen sich die deutschen Fans nach einer Rückkehr. Doch darauf deutet derzeit wenig hin. Stattdessen müssen sie nun den nächsten Nackenschlag verkraften.

Die Formel 1 holt einen neuen Europa-Kurs in den Kalender. Doch statt eines Rennens in Deutschland gibt es künftig womöglich zwei in Spanien. Der langfristige Deal mit Madrid (hier alle Infos) lässt den Traum von einem Rennen im eigenen Land für den deutschen Motorsport in weite Ferne rücken.

Formel 1: Zweimal Spanien statt Deutschland-Comeback

Es ist noch gar nicht so lange her, da fand ein Großteil der F1-Saison in Europa statt. Zeitweise sogar zwei in Deutschland. Dann kam die große Offensive des Nahen Ostens, nun der USA-Hype. Auch 2024 finden immerhin zehn der 24 GPs auf dem „alten Kontinent“ statt. Der Anteil der Europa-Kurse im Kalender sinkt jedoch kontinuierlich.

+++ Fährt Sebastian Vettel nie wieder Rennen? Seine Worte lassen alle Fans zittern +++

Umso erfreulicher, dass mit Madrid nun ein weiteres Rennen in Europa verkündet wurde. Nicht aber für die deutschen Fans. Vor inzwischen fast fünf Jahren flog Deutschland aus dem Rennkalender, sprang nur in der Corona-Krise noch einmal kurzfristig ein. Eine Rückkehr ist aus finanziellen Gründen derzeit nicht in Sicht. Zu teuer ist den Kult-Strecken Nürburgring und Hockenheimring die Austragung.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

F1 verkündet Madrid-Deal

Nun müssen die motorsportverrückten Deutschen zusehen, wie eine andere europäische Stadt langfristig den Zuschlag für ein Rennen erhält. Mit Blick auf den oft als „langweilig“ kritisierten Barcelona-GP schürte die Madrid-Verkündung die leise Hoffnung auf eine baldige Rückkehr eines Heimrennens. Doch auch die erhielt schnell einen Dämpfer.

Auch spannend:

Stefano Domenicali, Boss der Formel 1, machte deutlich: Der Madrid-Vertrag bedeute keineswegs das Aus für den Circuit de Catalunya, zwei Rennen in Spanien seien durchaus möglich. Die Spanier dürfte es freuen. Für die deutschen Motorsport-Fans ist es dagegen der nächste Nackenschlag. Und das, wo es schon bei den Fahrern alles andere als super läuft…