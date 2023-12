Formel 1: FIA plant große Revolution – Verstappen und Co. schauen ganz genau hin

Die Formel 1 erfindet sich immer wieder neu – und das ist auch zwingend notwendig. Kaum ein anderer Sport ist so sehr darauf angewiesen, mit der Zeit und der Technologie zu gehen. Das beste Beispiel ist aktuell das Streben zu mehr Nachhaltigkeit, zu einem grünen Rennsport.

Dafür treten ab 2026 neue Motoren-Regelungen in der Formel 1 in Kraft. Diese werden mit vollständig nachhaltigen Kraftstoffen laufen. Aber nicht nur das. Es sollen umfangreiche Änderungen an den Autos eingeführt werden.

Formel 1: DAS ist geplant

Regelmäßig überarbeitet die Rennserie ihr technisches Reglement. So kommt jede noch so lange Titel-Herrschaft zum Ende. Das musste Mercedes in den vergangenen Jahren schmerzlich feststellen – und könnte bald auch Red Bull passieren.

Aktuell spricht wenig dafür, dass der Siegeszug von Max Verstappen (hier mehr zum Weltmeister lesen) in der kommenden Saison endet. Doch 2026 könnte das mit neuen Regeln der Fall sein. Das große Ziel: wieder mehr Action auf den Strecken der Welt.

Kleiner und leichter

Doch wie könnten sich die Formel-1-Autos konkret verändern? Das hat Nikolas Tombazis, Leiter des Formelsports der FIA, nun verraten. Demnach sollen die Autos schmaler, kürzer und vor allem leichter werden!

„Wir streben ein deutlich niedrigeres Gewichtslimit an und wollen das Gewicht bis 2026 um 40 bis 50 Kilogramm reduzieren“, so Tombazis. Derzeit liegt das Mindestgewicht der Boliden bei 798 Kilogramm. Dadurch sind sie deutlich unbeweglicher und beanspruchen die Reifen vielmehr.

Dabei ist gerade das Reifenmanagement eine der wichtigsten Komponenten für viele Überholmanöver. Zudem will die FIA auch klarere Regeln, die dafür sorgen, dass die Autos einander besser folgen können, ohne sich dabei die Reifen zu zerstören.

Formel 1: Entwurf Mitte des Jahres

Einen ersten Entwurf der neuen Regeln soll es bis Ende Juni des kommenden Jahres geben. Die Fahrer um Weltmeister Verstappen werden dann genau hinschauen. Auch sie sind sehr daran interessiert, was die Zukunft bringt.