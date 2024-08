Formel 1: Beziehung zum Team zerbricht! Star vor Abgang?

Hochbegabt und dennoch bereits erfahren: Yuki Tsunoda wird von vielen Experten der Formel 1 als schlafender Riese bezeichnet. Doch wenn es um die begehrten Plätze im Red Bull geht, wird er von seinem Arbeitgeber stets ignoriert.

Aktuell ist völlig unklar, welche beiden Fahrer nächstes Jahr in der Formel 1 im Red Bull sitzen. Doch wenn die Bosse über mögliche Kandidaten sprechen, fällt nie der Name Tsunoda. Das wurmt den Japaner schwer. Nun macht er seinem Ärger einmal mehr Luft. Provoziert er bald sogar eine Trennung?

Formel 1: Tsunoda enttäuscht von Red Bull

24 Jahre ist er alt, bestreitet bereits seine vierte Saison in der Königsklasse. Und viele sagen: Im richtigen Auto könnte er um den Titel mitfahren. Doch obwohl er sein Können im „Racing Bull“ immer wieder unter Beweis stellt, ist für Yuki Tsunoda offenbar kein Platz.

„Wer nicht das Potenzial hat, im Red Bull zu fahren, hat in diesem Team nichts verloren“, sagte Christian Horner bei „Drive to Survive“ deutlich über das „kleine RB“. Während seine Teamkollegen immer wieder getauscht werden, ist Tsunoda die Konstante. Doch das will er gar nicht sein. Jeder, der für diesen Rennstall fährt, hat nur ein Ziel: ein Cockpit im Red Bull.

Forciert er seinen Abgang?

Doch das scheint für den Japaner nicht in Sicht. Trotz hartnäckiger Gerüchte eines Verstappen-Wechsels zu Mercedes und eines Perez-Rauswurfs scheint man über eine Tsunoda-Beförderung nicht nachzudenken. Das ärgert ihn mächtig. Vielsagend gab er vor dem Spa-GP zu Protokoll: „Es ist ganz klar, wie viel Unterstützung ich im Vergleich zu den anderen Fahrern von Red Bull bekomme.“

Mehr News:

„Ich bin zufrieden mit dem, was ich bislang erreicht habe. Ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich kontrollieren kann“, sagt er. Der Sprung zu Red Bull gehöre nicht dazu. Und der scheint wieder einmal nicht in Sicht. Für 2025 ist Yuki Tsunoda in der Formel 1 noch an das Farmteam gebunden. Sollte ein Team eine Ablöse bieten würde Horner wohl dennoch nicht ablehnen.