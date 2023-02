Formel 1: Rückschlag für Red Bull? Konkurrenz sicher: „Wird ihnen schaden“

In diesem Jahr muss Red Bull in der Formel 1 unter eingeschränkten Bedingungen Arbeiten. Weil der Brause-Rennstall 2021 den Budgetcap überschritten hat, kürzte ihnen die FIA kurzerhand die Windkanal-Zeit.

Die Konkurrenz in der Formel 1 ist sich sicher, dass das einen Einfluss auf die Entwicklung von Red Bull haben wird. Ob das allerdings reicht, um den Titelverteidiger vom Thron zu stoßen, bezweifeln die Kontrahenten.

Formel 1: Großer Nachteil für Red Bull?

Als Weltmeister in der Formel 1 stehen Red Bull ohnehin nur 70 Prozent der regulären Zeit im Windkanal zu. Durch die Strafe sinkt die Testzeit weiter. Zum Vergleich: Red Bull darf in diesem Jahr 202 Tests durchführen, Ferrari 240 und Mercedes sogar 256.

Aston-Martin-Technikboss Dan Fallows glaubt, dass man die Auswirkungen durchaus merken wird. „Ich denke, dass diese Art der Einschränkung mit den Windkanalstunden, die man sogar bekommt, wenn man in der Startaufstellung aufsteigt, schmerzt, und ich denke, dass diese Einschränkung ihnen bis zu einem gewissen Grad schaden wird.“

Und auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc meinte am Dienstag (14. Februar) beim Launch des neuen Autos: “Ich vermute, dass es einen gewissen Einfluss hat. Wie stark, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, diese Stunden gut für die Ingenieure zu nutzen, wenn ich mit ihnen spreche. Daher gehe ich davon aus, dass es einen gewissen Einfluss haben wird.“

Toto Wolff erklärte schon im November: „Ich glaube, es ist schwieriger, weil man nicht wirklich mehr investieren kann, um schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Aber ich denke, dass die aerodynamischen Vorschriften und die Strafe, die Red Bull erhalten hat, nämlich 25 Prozent weniger Windkanal, einen Einfluss haben können.“

Formel 1: DAS ist Red Bulls großer Vorteil

Wie groß die Auswirkungen wirklich sind, wird sich auf der Strecke zeigen. Red Bull geht mit den besten Voraussetzungen in die neue Saison, denn die Regeln haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum geändert. Große Veränderungen sind also nicht zwingend notwendig.

„Sie sind mit dem letztjährigen Auto aus einer sehr starken Position heraus angetreten“, so Fallows über sein Ex-Team. „Wie wir wissen, gibt es in diesem Jahr Regeländerungen, aber sie sind nicht gravierend, aber sie gehen eindeutig aus einer sehr starken Position in dieses Jahr. Sie haben auch eine große Stärke in der Tiefe, und sie haben eine Menge Erfahrung mit diesem Regelwerk. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sie die Auswirkungen dieser Strafe minimieren werden.“