Formel 1: Jetzt ist es endgültig! Team verkündet letzte Fahrer-Entscheidung

Lange mussten die Formel-1-Fans darauf warten, doch seit Freitag (20. Dezember) steht das Fahrerfeld für die Saison 2025. Acht von zehn Teams hatten ihre Entscheidungen schon in den vergangenen Wochen und Monaten getroffen. Bei zwei Rennställen mussten sich alle gedulden.

Denn nun haben nach Red Bull auch die Racing Bulls verkündet, wer im kommenden Formel-1-Jahr an der Seite von Yuki Tsunoda fahren wird. Damit steht der letzte Fahrer für 2025 fest.

Formel 1: Letzte Entscheidung gefallen

Das Fahrerfeld für 2025 steht: Isack Hadjar wird ab dem kommenden Jahr für die Racing Bulls an den Start gehen. Das hat das Schwesterteam von Red Bull offiziell verkündet. Der 20-jährige Franzose wird damit seine Rookie-Saison feiern und den frei gewordenen Platz von Liam Lawson einnehmen. Der Neuseeländer ersetzt bekanntlich bei Red Bull Sergio Perez.

„Ich bin sehr aufgeregt, meine neue Rolle bei VCARB zu übernehmen. Das ist ein großer Schritt für mich, meine Familie und all die Menschen, die von Anfang an an mich geglaubt haben“, freut sich Hadjar. „Die Reise vom Kartsport über die Einsitzer bis hin zur Formel 1 ist der Moment, auf den ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet habe, es ist der Traum.“

Hadjar ist sich aber auch dessen bewusst, dass noch viel vor ihm steht und er viel lernen muss: „Es wird eine riesige Lernkurve, aber ich bin bereit, hart zu arbeiten und mein Bestes für das Team zu geben. Ich freue mich darauf, mit Yuki zu arbeiten und von ihm zu lernen.“

„Immer zu ihm aufgeschaut“

Zum Japaner habe Hadjar immer aufgeschaut, „er hat wie ich Red Bulls Nachwuchsprogramm durchlaufen, und wir haben einen ähnlichen Weg in die Formel 1 eingeschlagen. Er ist sehr erfahren und es wird gut sein, von ihm zu lernen“, so das Red-Bull-Talent.

Auch Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies kann es kaum erwarten, Hadjar im Cockpit fahren zu sehen. „Wir freuen uns, Isack nächstes Jahr bei uns zu haben, der neben Yuki 2025 eine neue und frische Dynamik in das Team bringt“, so Mekies. „Sein Weg in die Formel 1 war schlichtweg herausragend. Er hat ein bemerkenswertes Wachstum mit einer Reihe von beeindruckenden Ergebnissen in den Junioren-Rennserien gezeigt. Er hat das Talent und den Antrieb, der notwendig ist, um auf höchstem Niveau zu fahren. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell anpassen und einen bedeutenden Beitrag leisten wird.“

Hadjar ist damit der fünfte Rookie für 2025. Neben ihm werden Gabriel Bortoleto und Jack Doohan (beide Alpine), Oliver Bearman (Haas) und Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) die Neulinge sein, auf die viele Blicke gerichtet sein werden.