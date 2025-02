Formel 1: Red Bull mit großer Enthüllung – Fans sind maßlos enttäuscht

Jetzt also auch noch der Branchen-Primus, dann kann die Saison ja endlich losgehen. Kleckerweise hatten die Teams der Formel 1 in den letzten Tagen ihre neuen Autos vorgestellt. Einen Tag vor den Wintertests in Bahrain (26. bis 28. Februar) kündigte sich dann auch Red Bull an.

Der Brause-Rennstall steht vor einer schwierigen Saison, droht seine Vormachtstellung zu verlieren. Etwaige Kniffe am „RB21“ will man also lieber noch geheim halten. Und so verkommt die „Auto-Präsentation“ (anders als bei Ferrari) zu einer großen Enttäuschung für die Formel-1-Fans.

Formel 1: Red Bull zeigt wenige Bilder

Zugegeben: Der Red-Bull-Launch ist wohl seit einigen Jahren der unspektakulärste. An der blauen Lackierung mit gelben und roten Akzenten hat sich ewig nichts geändert. Und so hofften Fans und Experten, am Dienstag (25. Februar) immerhin einen neuen Blick auf mögliche Änderungen am Auto von Max Verstappen (hier mehr über den Weltmeister lesen) werfen zu können.

Doch auch daraus wurde nichts! Red Bull präsentierte seinen neuen Renner zwar – auf den Fotos, die das Team auf Social Media teilte, war allerdings kaum etwas zu erkennen. Der „RB21“ ist zwar hübsch in Szene gesetzt, doch oft aus der Ferne fotografiert. Die Nahaufnahmen wiederum stammen allesamt von „unkritischen“ Stellen, an denen man eh keine Geheimnisse verraten kann.

Fangemeinde enttäuscht

Kein Wunder, dass das im Formel-1-Kosmos nicht gerade Jubelstürme hervorrief – im Gegenteil. Schnell sammelten sich zahlreiche hämische Kommentare. „Es sieht aus wie der RB20 mit der Lackierung des RB21“, spottete ein Fan in Bezug darauf, dass man auf den Fotos nicht mal wirklich erkennen kann, ob es sich überhaupt um das neue Auto handelt.

„Ja, es ist ein Auto – das ist aber auch alles, was ich sehen kann“, höhnte ein anderer. Und ein dritter Fan schrieb: „Red Bull tut alles, um keinerlei Details zu zeigen.“ Die Meinungen sind klar: Diesen „Launch“ hätte sich das Team dann auch sparen können.

Zumal der Vorhang in der Formel 1 ohnehin einen Tag später fällt. Bei den Testtagen in Bahrain sind alle neuen Autos erstmals unterwegs. Dann haben die Teams keine Chance mehr, etwas zu verstecken.