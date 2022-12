Formel 1: Fahrer-Juwel haut alle vom Hocker – Mega-Sprung direkt in die Königsklasse

Nach der Rückhol-Aktion von Daniel Ricciardo hat Red Bull in der Formel 1 den nächsten Knaller gezündet. Ein Fahrer-Juwel wurde direkt aus der Formel 3 in die Königsklasse befördert – und darf jetzt im Weltmeister-Auto fahren.

Zane Maloney beeindruckte in der vergangenen Saison alle, die einen Blick auf die Nachwuchsserien haben. Und damit auch Christian Horner. Er holte ihn ins Red Bull Junior Team – und machte ihn obendrein zum Reservefahrer.

Formel 1: Red Bull nominiert Juwel als Reservepilot

Sport ist auf Barbados Religion. Bislang war die Begeisterung vor allem auf Cricket und Leichtathletik begrenzt. Nun dürfte auch der Motorsport hinzukommen. Denn: Der kleine Inselstaat in der Karibik hat jetzt einen Formel-1-Piloten!

Zugegeben, er ist kein Stammfahrer. Dafür fährt er aber direkt für das beste Team, das es derzeit gibt. Red Bull, Sieger der Fahrer- und Konstrukteurs-WM, hat Zane Maloney als Ersatzpilot verkündet. Der Barbadier zeigt sich völlig aus dem Häuschen. Dabei hat er sich diesen Platz mit bärenstarken Leistungen in der Formel 3 absolut verdient.

Zane Maloney springt in die Formel 1

Max Verstappen und Sergio Perez bleiben die unangefochtenen Stammkräfte beim österreichischen Rennstall. Dahinter folgt mit Daniel Ricciardo ein weiterer Star. Zweiter Reservefahrer ist nun offiziell Maloney, der sein Glück kaum fassen kann. „Ich bin völlig begeistert zu verkünden, dass ich 2023 Teil des Red-Bull-Juniorteams und Formel-1-Ersatzfahrer sein werde. Ich bin dankbar für diese Chance und die Unterstützung und kann den Saisonstart kaum erwarten“, verkündet er auf Instagram.

Maloney gewann bereits die Formel 4 und machte letzte Saison in der Formel 3 auf sich aufmerksam. Er gewann mehrere Rennen, hielt den Titelkampf bis zu einem dramatischen Finale völlig offen. Dort musste er sich hauchzart Victor Martins geschlagen geben. Beide steigen jetzt in die F2 auf, Zane Maloney bekommt mit dem Platz als Red-Bull-Reservefahrer in der Formel 1 aber einen regelrechten Ritterschlag.