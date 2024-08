Formel 1: Hamilton, Norris und Co. hören genau hin – Red Bull plötzlich mit Seitenhieb gegen Konkurrenten

Die Dominanz ist längst weg! Red Bull ist in der Formel 1 nicht mehr die Übermacht, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Max Verstappen musste sich vor der Sommerpause schon des Öfteren der Konkurrenz geschlagen geben.

Doch jetzt überrascht das Formel-1-Team plötzlich mit einigen Aussagen. Von Red Bull gibt es einen kleinen Seitenhieb in Richtung Lando Norris, Lewis Hamilton und Co.

Formel 1: Red Bull stichelt gegen Konkurrenz

Die Überlegenheit ist weg. McLaren, Mercedes und Ferrari konnten in der Hinserie der Formel 1 schon Siege feiern, während Red Bull und Max Verstappen nur zusehen konnten. Die dominierende Zeit der „Bullen“ ist vorbei. Geht es nach dem österreichischen Top-Team, hätten die Konkurrenten schon früher die Dominanz gestoppt.

„Wir haben früher mit diesem Widerstand gerechnet“, sagte Pierre Wache, Technischer Direktor bei RB, im Gespräch mit „Autosport“. So haben die Red-Bull-Verantwortlichen schon 2023 einen „massiven Konkurrenzkampf“ erwartet, allerdings sei „das nicht passiert“, so der Franzose weiter.

Als die Saison 2024 losging, habe Red Bull erwartet, dass die Konkurrenten schon auf der Höhe seien, „denn die Performance, die man im Auto noch finden kann, ist unter gleichbleibenden Regeln begrenzt“, erklärt Wache. Erst nach gut fünf Rennen hätten die Verfolger aufgeholt. „Aber das haben wir zum Start erwartet“, stichelte der Technikchef in Richtung Mercedes, McLaren und Ferrari.

„Nicht das geliefert, was wir erwartet haben“

Aufgrund der zuletzt nicht erhoffen Platzierungen und des derzeitigen Saisonablaufs ist es klar, dass Red Bull mit dem Formel-1-Auto nicht zufrieden ist. „Nicht wirklich“, so Wache auf die Frage, ob der RB20 so gut wie erwartet sei. „Wir haben uns im Vergleich zu letztem Jahr verbessert, keine Frage, aber wir haben in einigen Bereichen nicht das geliefert, was wir erwartet haben.“

Doch noch hat Max Verstappen in der Fahrer-WM einen deutlichen Vorsprung. 78 Punkte sind es auf Lando Norris. Anders sieht es dagegen in der Konstrukteurs-Wertung aus, wo der Vorsprung geschmolzen ist. Nach 14 von 24 Rennen sind es nur noch 42 Punkte.