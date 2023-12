Formel 1: Red-Bull-Wahnsinn! Verstappen-Crew legt irre Performance hin

Das Formel-1-Team Red Bull Racing hat in der Stille der Nacht einen Boxenstopp vollführt, den es so noch nie gab: ein Pitstop in völliger Dunkelheit. Mit einer beeindruckenden Zeit von 2,84 Sekunden feierte das Team den Erfolg ihrer präzisen Boxenstoppstrategie.

Damit bestätigte die Boxencrew des Formel-1-Rennstalls ihre enorme Stärke. Seit 2018 heimste Red Bull jedes Jahr den DHL Fastest Pit Stop Award ein. Das Event fand in der Red Bull Fabrik in Milton Keynes statt und stand ganz im Zeichen der Feier des sechsten Awards in Folge.

Formel 1: Red-Bull-Crew mit irrer Aktion

Die Boxencrew von Red Bull hat einer außergewöhnlichen Herausforderung gestellt. Ziel war es, einen Boxenstopp ohne jegliches Licht auszuführen – eine Premiere in der Geschichte des Rennsports. Nach zehn Versuchen und mit viel Disziplin gelang es dem Team, ihre Anfangszeit von 8,84 Sekunden auf bemerkenswerte 2,84 Sekunden zu reduzieren.

Für diese außergewöhnliche Leistung trainierte die Boxencrew von Weltmeister Max Verstappen mit verbundenen Augen, während die Helmvisiere verdunkelt wurden. Die Heber und der Fahrer waren mit speziellen Nachtsichtgeräten ausgestattet, um sich in der Dunkelheit zurechtzufinden.

Jonathan Wheatley, Red Bulls Sportdirektor, äußerte sich voller Stolz über die Leistung seiner Crew: „Der Sehsinn, die Möglichkeit, das Auto, die Teamkollegen und das, was man tut, zu sehen, ist für einen erfolgreichen Boxenstopp unabdingbar, und dass dies nicht mehr möglich war, stellte uns vor große Herausforderungen.“

„Ich war wirklich stolz auf ihre Leistung“

Weiter erläuterte er die Stärken des Teams: „Es wurde jedoch schnell klar, wie flüssig die Herangehensweise, die Kommunikation, die Fähigkeiten und der Zusammenhalt des Teams sind, sodass die anstehende Aufgabe fast zur zweiten Natur wurde. Ich war wirklich stolz auf ihre Leistung.“ Er betonte auch den Vergleich zur Tagesleistung: „Die Zeit von 2,84 Sekunden ist selbst am helllichten Tag ein starker Stopp.“

Der aktuelle Rekord für den schnellsten Boxenstopp in der Formel-1-Geschichte wird von McLaren mit einer Zeit von 1,80 Sekunden gehalten, knapp vor Red Bull mit 1,82 Sekunden.

Das könnte dich auch interessieren:

Boxenstopps sind ein entscheidender Teil einer Formel 1. Sie ermöglichen es Autos, während des Rennens Reifen zu wechseln und notwendige Anpassungen vorzunehmen, ohne signifikante Zeit zu verlieren. Ein Boxenstopp unter 3 Sekunden gilt als außerordentlich schnell.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.