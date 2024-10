Formel 1: Red Bull verkündet Hammer-News – Verstappen schaut genau hin

Von der Dominanz in eine heftige Krise! Red Bull erlebt derzeit eine wilde Formel-1-Saison und könnte zwei sichere Titel zum Ende der Saison verlieren. Die Führung in der Konstrukteurswertung ist schon weg, nun muss auch noch Max Verstappen um seinen vierten WM-Titel zittern.

Dennoch gibt es jetzt eine gute Nachricht beim Formel-1-Team. Zuletzt verlor der österreichische Rennstall mehrere wichtige Leute. Jetzt darf sich Renningenieur GianPiero Lambiase freuen. Auch Verstappen schaut dabei genau hin.

Formel 1: Red Bull verkündet Hammer-News

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Sportdirektor Jonathan Wheatly Red Bull verlassen und dafür die Position des Teamchefs bei Sauber übernehmen wird. Jetzt hat das Formel-1-Team einen Nachfolger ernannt: Statt eines externen Neuzugangs hat der Brause-Rennstall beschlossen, die Arbeit auf mehrere Personen zu verteilen, um den Anforderungen der aktuellen Königsklasse besser gerecht zu werden.

Die Mitarbeiter wurden bereits am Mittwoch (18. September) darüber informiert. Das wäre aber noch nicht alles. GianPiero Lambiase, der seit 2016 Renningenieur ist, steigt in die Position des „Head of Racing“ auf. Für Max Verstappen wird er weiterhin in der Formel 1 als Ingenieur tätig sein und zudem weitere Verantwortung übernehmen.

„Wir befinden uns inmitten einer Phase bedeutender Veränderungen und Entwicklungen bei Oracle Red Bull Racing, und angesichts der bevorstehenden Herausforderungen haben wir beschlossen, die Struktur des Rennteams zu ändern“, sagt Teamchef Christian Horner.

Weitere Veränderungen im RB-Team

Das ist aber noch nicht alles gewesen. Auch Richard Wolverson hat eine neue Position. Er ist der neue „Head of Racing Operations“. „Die Ernennungen werden uns in mehreren entscheidenden Bereichen mehr Kapazität verschaffen und letztendlich, so glaube ich, das Team wettbewerbsfähiger machen“, so Horner weiter. Den Briten freut es beim Formel-1-Team besonders, „Menschen aus den eigenen Reihen befördert zu haben.“

Horner abschließend: „Wir haben eine riesige Ressource außergewöhnlich talentierter Menschen, und ich freue mich, dass wir ihnen die Möglichkeit geben können, in neuen Rollen zu glänzen. Es ist ein Schritt nach vorne für das Team als Ganzes.“

Immerhin gibt es abseits der Rennstrecke gute Nachrichten bei Red Bull. Zuletzt verlor das Team die Führung in der Konstrukteurswertung der Formel 1. Auch Verstappen muss zittern. Der Niederländer hat nur noch 52 Punkte Vorsprung auf McLaren-Pilot Lando Norris. Bei noch sechs Rennen könnte das ein spannender WM-Kampf werden.