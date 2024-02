Formel 1: Red Bull vor heftigem Problem – bringt es den Titelverteidiger ins Wanken?

Die neue Formel-1-Saison steht in den Startlöchern. Am Donnerstag (15. Februar) stellt Weltmeister Red Bull als letztes Team sein Auto für 2024 vor, eine Woche später geht’s mit den Wintertests in Bahrain weiter und am 2. März steigt schon der erste Grand Prix in dem Wüstenstaat.

Bei Red Bull und Max Verstappen sollte so kurz vor der Saison eigentlich voll der Fokus auf die Verteidigung des WM-Titels in der Formel 1 liegen. Doch davon redet aktuell niemand. Die Untersuchung gegen Teamchef Christian Horner überschattet den Saisonstart bei Red Bull – und das könnte zum Problem werden.

Formel 1: Horner-Untersuchung überschattet Saisonstart

Eigentlich müsste bei Red Bull die Vorfreude auf die neue Saison riesig sein. Schließlich geht der Brauserennstall als absoluter Top-Favorit in das Jahr 2024. Kaum jemand glaubt ernsthaft daran, dass ein Team die Roten Bullen vom Thron stoßen kann.

Was dem Rennstall dabei aber wohl überhaupt nicht in die Karten spielt, ist der Wirbel um Teamchef Christian Horner. Kürzlich wurde bekannt, dass eine Untersuchung gegen den Briten läuft. Eine Mitarbeiterin soll ihm „unangemessenes Verhalten“ vorwerfen. Horner streitet diese Vorwürfe ab.

„Nachdem das Unternehmen von den jüngsten Anschuldigungen erfahren hat, wurde eine unabhängige Untersuchung eingeleitet“, teilte Red Bull mit und erklärte: „Dieser Prozess, der bereits im Gange ist, wird von einem externen, spezialisierten Anwalt durchgeführt. Das Unternehmen nimmt diese Angelegenheiten sehr ernst, und die Untersuchung wird so bald wie möglich abgeschlossen. Es wäre nicht angebracht, zu diesem Zeitpunkt weitere Kommentare abzugeben.“

Eine erste Anhörung habe schon am Freitag (9. Februar) stattgefunden. Beim Shakedown am Dienstag (13. Februar) in Silverstone soll Horner nach Informationen von „Sky Sports UK“ anwesend gewesen sein. Am Donnerstag (15. Februar) findet nun die Vorstellung des neuen Autos im Werk in Milton Keynes statt.

Wirbel um Horner wird zum Problem

Die große Frage, die sich nun alle stellen: Wird Horner bei der Auto-Präsentation dabei sein? Und wie sieht es eine Woche später bei den Vorsaison-Tests in Bahrain aus? Niemand wird sich auf das neue Auto konzentrieren, alle stürzen sich mit Sicherheit auf Horner.

Der Wirbel um Horner wird Red Bull in den kommenden Wochen begleiten und weiter für Unruhe sorgen. Für Red Bull könnte das Horner-Thema zu einem großen Problem werden und den Titelverteidiger ins Wanken bringen.