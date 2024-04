Hammer in der Formel 1? Hülkenberg schaut ganz genau hin

Mit Platz zehn in China sammelte Nico Hülkenberg den nächsten mühsam erkämpften Punkt, alle Fahrer hinter ihm schauten wieder einmal nur in die Röhre. Punkte gibt’s in der Formel 1 nur für die ersten zehn Fahrer, doch das könnte sich bald ändern.

In der Formel 1 wird laut einem Bericht über eine gravierende Änderung diskutiert. Ab 2025 könnte sich das Punktesystem in der Königsklasse des Motorsports ändern. Dieser Wunsch soll vor allem von den kleineren Teams kommen.

Formel 1: Neues Punktesystem ab 2025?

Aktuell bekommen die ersten zehn Plätze in der Formel 1 Punkte. 25 Zähler gibt’s für den Sieger, noch einen Zähler erhält der Zehnte. Diese Regel gilt in der Formel 1 seit 2010, könnte sich aber 2025 schon ändern.

Nach Informationen von „Motorsport-Total.com“ diskutiert die Formel 1 aktuell über eine Änderung des Punktesystems. Demnach überlege man, ob künftig die ersten Zwölf Punkte erhalten sollen. Dieser Wunsch soll von den kleineren Teams geäußert worden sein. Damit wolle man das Rennen auch für die Teams im hinteren Feld attraktiver machen.

So würde das neue System aussehen

Zurzeit gehen die Punkte in der Regel an die fünf Top-Teams Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes und Aston Martin – der Rest kann sich nur selten über Punkte freuen, kämpft meist nur um Platz neun oder zehn. Mit der neuen Regel würde auch der Zwölfte noch Punkte bekommen.

Das aktuelle Punktesystem in der Formel 1: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

So soll die neue Aufteilung aussehen: 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1.

Bei einem Treffen der Formel-1-Kommision in Genf soll über den Vorschlag diskutiert und abgestimmt werden. Es würde eine einfache Mehrheit reichen: Stimmen sechs Teams für die Änderung, würde sie 2025 eingeführt werden.