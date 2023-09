Formel 1: Pilot reagiert auf bizarres Gerücht – „Werden eine Entscheidung treffen“

Dass es in der Formel 1 immer wieder Wechsel-Gerüchte über die Fahrer gibt, ist erstmal nichts Besonderes. Ständig werden einige Piloten mit anderen Teams in Verbindung gebracht. Doch dieses Gerücht stellt alles andere in den Schatten.

Im Mittelpunkt steht dabei Lance Stroll. Der Aston-Martin-Pilot soll die Formel 1 verlassen und eine andere Sportart ausprobieren. Zu den Gerüchten äußerte der Kanadier sich dann und konnte es selbst nicht glauben.

Formel 1: Pilot reagiert auf bizarres Gerücht

Es ist durchaus möglich, dass es Formel-1-Piloten gibt, die auch in anderen Sportarten richtig gut sind. Bei Lance Stroll soll es Tennis sein. Einem Gerücht nach zieht er es in Erwägung, die Motorsport-Königsklasse zu verlassen, um Novak Djokovic und Co. Konkurrenz zu machen.

Der Aston-Martin-Fahrer nahm nun Stellung zu den irren Spekulationen. „Tennis? Ja, das habe ich auch gehört“, antwortete er das kursierende Gerücht und witzelte: „Wenn ich wirklich auf Tour gehe, dann arbeite ich besser noch ein bisschen an meiner Rückhand, denn ich denke, die ist noch nicht auf dem nötigen Niveau.“

„Ich meine, ich halte mich schon für ganz gut, aber ich weiß nicht, ob‘s schon für Djokovic und Alcaraz reicht“, erklärte er, stellte aber dann deutlich klar. „Ich habe noch nie darüber nachgedacht, eine Tenniskarriere zu starten. Ich möchte weiter Rennen fahren. Das ist das, was ich liebe.“

„Hatte wahrscheinlich paar Bier getrunken“

Doch woher kommt das Gerücht? Formel-1-Kommentator David Croft mutmaßte im englischsprachigen Sky-Podcast damit, dass Stroll lieber Tennis-Profi werden wollte und deshalb im kommenden Jahr die Sportart wechseln werde (hier mehr dazu).

„Das war ‚Crofty‘, nicht wahr“, zeigte sich Stroll amüsiert über die Aussagen von Croft: „Er hatte Anfang August wahrscheinlich schon ein paar Bier getrunken, saß gemütlich auf der Couch und dachte darüber nach, wie gut mein Tennis wohl ist. Das war schon ein echt schräges Gerücht. Ich habe keine Ahnung, wo er das herhat. War sehr kreativ.“

Zu seiner Zukunft wurde Stroll aber auch gefragt. Würde er auch was anderes machen wollen? „Wir alle werden eines Tages aufwachen und diese Entscheidung treffen. Das gilt für jeden Fahrer. Aber ich denke momentan nur ans nächste Rennen.“ Wenig später gab übrigens Aston Martin bekannt, dass sowohl Stroll als auch Alonso im kommenden Jahr im Cockpit des kanadischen Teams sitzen werden.