Formel 1: Perez horcht auf – Marko-Worte sind wie eine schallende Ohrfeige

Er gehörte zu den Piloten in der Formel 1, die in den vergangenen Jahren wohl am häufigsten kritisiert wurden. Sergio Perez stand bei Red Bull sogar oft vor dem Aus, konnte sich dann aber doch noch irgendwie retten. Sogar sein Vertrag wurde vor der Sommerpause verlängert.

Doch wird Perez auch im kommenden Formel-1-Jahr noch fahren? Geht es nach Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko, dann eher nicht. Rückendeckung sieht auf jeden Fall anders aus. Der Österreicher wünscht sich nämlich einen anderen Fahrer an der Seite von Superstar Max Verstappen.

Formel 1: Perez horcht auf – Marko will ihn nicht mehr im Team haben

Bleibt er weiter bei Red Bull oder muss er sein Cockpit räumen? Sergio Perez bestimmt auch weiterhin die vielen Schlagzeilen der Formel 1. Auch in diesem Jahr ist der Red-Bull-Pilot ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Er macht zu viele Fehler und es fehlt ihm an der nötigen Konstanz.

Kein Wunder also, dass sich Red Bull Gedanken macht, ihn für 2025 dann tatsächlich auszutauschen. Zwar hat der mexikanische Starfahrer noch einen Vertrag für das kommende Jahr, dennoch könnte ein anderer Pilot sein Cockpit bekommen. Das wünscht sich auch Helmut Marko.

Der Motorsportchef von Red Bull hat deutlich gemacht, dass er sich einen jungen Piloten an der Seite von Verstappen wünscht. Natürlich soll er vom eigenen Rennstall sein. Marko bezeichnet es im Gespräch mit dem ORF als „ideale Situation“, was weitere Zweifel an der Zukunft von Perez aufkommen lässt. Für den Mexikaner sind die Aussagen wie eine schallende Ohrfeige und werden sicherlich nicht gerade sein Selbstbewusstsein stärken.

Wer könnte für Perez übernehmen?

Viele Experten stellen sich nun die Frage, welcher Youngster beim Formel-1-Team infrage kommen könnte? Zwei Piloten gehören dabei wohl zu den heißesten Kandidaten: Liam Lawson, der ab sofort für Daniel Ricciardo übernehmen wird, und Yuki Tsunoda. Beide sind aus dem Red-Bull-Juniorprogramm und beide fahren für die Racing Bulls, dem Schwesterteam des österreichischen Rennstalls.

Dann wäre da auch noch Isack Hadjar, der der neue Reservefahrer der beiden Teams ist und aktuell in der Formel 2 um den Titel kämpft. Der junge Franzose wird auch genau beobachtet und könnte ein spannendes Talent für die Zukunft sein.