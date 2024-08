Formel 1: Trotz Dominanz-Sieg – Norris hat ein dickes Problem

Zum zweiten Mal in seiner Karriere stand Lando Norris am Sonntagnachmittag (25. August) ganz oben auf dem Treppchen. Der Brite feierte in Zandvoort seinen zweiten Formel-1-Sieg, doch dabei hätte er beim Start beinahe alles verspielt – und das zum wiederholten Male.

Lando Norris kann sich zwar über seinen Sieg freuen, muss aber unbedingt sein Start-Problem in den Griff bekommen. Wenn er Max Verstappen im Titel-Rennen der Formel 1 noch ernsthaft angreifen will, darf er sich solche Patzer nicht so oft erlauben.

Formel 1: Norris Start-Schwäche wird immer auffälliger

Nach einem überragenden Qualifying startete Norris zum sechsten Mal in dieser Saison von der Pole-Position. Nach Kurve eins war die Führung aber schon wieder weg. Verstappen kam deutlich besser weg, schnappte sich problemlos die Führung.

Es ist nicht das erste Mal, dass Norris beim Start solche Probleme hat. In Barcelona startete er beispielsweise auch von der Pole, verpatzte den Start und musste am Ende zu sehen, wie Verstappen über seinen nächsten Sieg jubelte.

+++ Formel 1: Alpine-Absage für Mick! Ralf Schumacher hat einen bitteren Verdacht +++

In Zandvoort hatte Norris das bessere Ende für sich. Weil der McLaren deutlich schneller war als der Red Bull holte sich der Brite die Führung zurück und feierte seinen zweiten Sieg in der Formel 1. Auf lange Sicht gesehen sollte Norris sein Start-Problem aber in den Griff bekommen, sonst wird es nichts mit der Aufholjagd.

„Schon ein bisschen daran gewöhnt“

„Nachdem ich es von der Linie weg in Kurve eins verloren habe, war ich überraschend ruhig. Vielleicht, weil ich schon ein bisschen daran gewöhnt bin, dass es am Start nach hinten geht“, scherzte Norris nach dem Rennen. Er sei auf solche Szenarien vorbereitet gewesen.

Dass auch sein Teamkollege Oscar Piastri einen schlechten Start hinlegte, beunruhigte den McLaren-Piloten nicht. „Nur, weil wir es beide nicht gut hinbekommen haben, heißt das ja nicht, dass da eine größere Geschichte dahintersteckt, oder wir etwas klar fehl eingeschätzt haben“.

Das könnte dich auch interessieren:

Allerdings gab Norris zu, dass die Starts noch nicht so gut seien, „wie wir sie brauchen“. Wer Weltmeister werden will, sollte besser aus den Startlöchern kommen. Dass es nicht immer so einfach ist, an Verstappen vorbeizukommen, musste Norris in Barcelona bereits am eigenen Leib erfahren.