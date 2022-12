Formel 1: Versteckter Abschiedshinweis? Fahrer-Nachricht lässt Gerüchteküche brodeln

Paukenschlag, Hammer, Erdbeben – mit diesen oder ähnlichen Worten wurden weltweit die Geschehnisse der Formel 1 beschrieben. Am Montag und Dienstag tauschten gleich vier Rennställe ihre Teamchefs aus. Der überraschendste Wechsel: Andreas Seidl geht von McLaren zu Sauber.

Seidl hatte McLaren in den vergangenen Jahren aus den Untiefen hervorgeholt. Lando Norris machte er zu seinem Star-Fahrer in der Formel 1. Dessen Abschiedsworte schüren unter den Fans nun Wechselgerüchte.

Formel 1: Norris verabschiedet Seidl

Seidl holte den jungen Briten 2019 ins Team. Schnell wurde klar, dass der Rennstall seine Zukunft auf Norris und dessen Können auslegt. Ein ungewöhnlich langer Vertrag bis 2025 ist Zeuge dessen. Norris und Seidl war stets ein Duo, das funktionierte. Dementsprechend gibt es vom Fahrer auch nette Abschiedsworte.

„Auf Wiedersehen, Andreas“, schreibt Norris auf Twitter. „Es war großartig, in den letzten Jahren mit dir zu arbeiten. Ich habe unser Team noch nie so stark gesehen wie jetzt, und das ist auch ein Verdienst deiner Arbeit“, meint er und postet zwei Bilder von ihm und seinem Ex-Boss aus den vergangenen Jahren in der Formel 1.

Worte lassen Fans aufhorchen

Dann schließt er mit den Worten: „Viel Glück im neuen Job, Kumpel, ich bin sicher, wir sehen uns wieder.“ Eine Aussage, mit der er bei seinen Fans ungewollt für Spekulationen sorgt. Plant Norris etwa schon seinen Abgang bei Mercedes und den Wechsel zu Sauber, um mit Seidl wieder vereint zu sein?

„Du wirst ihn wiedersehen, wenn du am Ende deines aktuellen Vertrags bei Audi unterschreibst“, kommentiert ein Fan den Beitrag. „2026, wenn du McLaren für Audi verlässt?“, fragt ein anderer mit Bezug auf Norris‘ letzten Satz.

Formel 1: Norris zu Audi?

Fakt ist: Sauber, das 2023 noch als Alfa Romeo firmiert, ehe 2026 dann Audi dazustößt, hat in der Zukunft große Pläne. Seidl soll als CEO den Weg ebnen, damit die Zeit mit dem deutschen Autobauer möglichst erfolgreich wird. Ein Gesicht in Form eines erfolgreichen Fahrers wäre da hilfreich.

Und so spekulierte auch schon das Portal „The Race“, dass es Seidls höchste Priorität sein sollte, Norris für das Sauber/Audi-Projekt in der Formel 1 zu gewinnen. Konkrete Hinweise, dass es zu einem Wechsel kommen könnte, gibt es derzeit aber nicht.