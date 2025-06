Formel 1: Norris spricht offen über McLaren-Knall – „Es ist unausweichlich“

Auch wenn McLaren in der Formel 1 gerade mit Oscar Piastri und Lando Norris dominiert, ist der Rennstall eine tickende Bombe. Beide Piloten stehen an der WM-Spitze nah beieinander, kämpfen um den Fahrertitel. Aber auch auf der Strecke kamen sich beide Fahrer immer wieder „zuuuu“ nahe.

Bei solchen Szenen denken sofort viele an Nico Rosberg und Lewis Hamilton, die über mehrere Jahre in der Formel 1 bei Mercedes als Teamkollegen für jede Menge Aufregung sorgten. Wird es auch bei McLaren irgendwann deswegen knallen? Norris spricht jetzt offen darüber.

Formel 1: Norris befürchtet McLaren-Knall

Es ist ein Thema, das in der Formel 1 seit Monaten heiß diskutiert wird: Wann knallt es zwischen Piastri und Norris auf der Strecke? Für viele Experten ist es nur noch eine Frage der Zeit. Die Saison ist schließlich noch lang, die Rennen werden immer knapper und enger zwischen den Teams und Fahrern.

Norris wurde am Rande des Kanada-GP dazu befragt. „Wir waren eigentlich ziemlich offen, darin zu sagen, dass es irgendwann passieren wird. Es ist unausweichlich“, sagte der McLaren-Star über eine mögliche Kollision mit seinem Teamkollegen auf der Strecke. „Wir müssen einfach bereit dafür sein.“

Und der junge Brite weiter: „Oscar und ich wissen beide, dass wir wettbewerbsorientiert sind. Wir wollen einander schlagen. Aber das Wichtigste ist, dass wir als Team stark bleiben, aber alles liegt offen.“

Norris-Lob für Piastri

Sofort kommen vielen Formel-1-Fans die ikonischen Momente mit Rosberg und Hamilton in Erinnerung. 2016 kollidierten die beiden Mercedes-Piloten mitten im WM-Kampf in Spanien und schieden aus. Glück im Unglück für die Silberpfeile: Am Saisonende gewann der Deutsche noch den Titel, kein Konkurrent konnte ihn mehr einholen.

Ob auch McLaren solch ein Horror-Szenario widerfahren wird? Von Norris gibt es immerhin auch viel Lob für seinen Teamkollegen und größten WM-Rivalen. „Er hat sich in den meisten Bereichen verbessert. Er ist in seiner dritten Saison und ich erinnere mich an meine dritte Saison. Man kommt etwas selbstbewusster in die neue Saison, mit ein bisschen mehr Wissen und einfach als kompletterer Fahrer. Das hat er gemacht. Er tritt gut auf, fährt unglaublich gut und das auf einem sehr, sehr hohen Niveau“, so Norris.

In den kommenden Monaten werden viele Blicke auf die beiden jungen Fahrer gerichtet sein. Neben der Frage, wer sich den WM-Titel holen wird, wollen viele Fans wissen: Wann kracht es und wie oft wird es passieren?