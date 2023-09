Formel 1 wegen Rosberg-Fluch in Aufruhr: Ex-Pilot mit Drohung an Verstappen

Wann immer er jetzt im Paddock ist, zittern alle Formel-1-Teams: Nico Rosberg. Der ehemalige Pilot sorgt mit einem Fluch neuerdings für Angst und Schrecken.

Zuletzt schlug der Rosberg-Fluch beim Italien-GP zu und jetzt schickte der Deutsche sogar dem amtierenden Formel-1-Weltmeister eine Drohung. Muss sich Max Verstappen Sorgen machen?

Formel 1 wegen Rosberg-Fluch in Aufruhr!

Eigentlich ist Nico Rosberg im Paddock als Formel-1-Experte unterwegs, sorgte zuletzt allerdings für mächtig Aufruhr. Was hat es mit dem Rosberg-Fluch auf sich? Der ehemalige Mercedes-Star postete in den vergangenen Monaten Fotos vor einer Garage eines Teams und wünschte dem Fahrer für das Qualifying oder für das Rennen viel Glück. Eigentlich nichts Besonderes, oder?

Auch interessant: Formel 1: Sebastian Vettel mit großer Ankündigung für Japan-GP – „Erster Schritt“

Leider gab es für den jeweiligen Fahrer oder für das Team dann überhaupt kein Glück. Im Gegenteil. Max Verstappen traf es in Ungarn, als er den Kampf um die Pole-Position an Lewis Hamilton verlor. Damit endete seine Serie von sechs P1-Starts in Folge. Einen Tag später wiederholte sich der Rosberg-Fluch. Er veröffentlichte ein Foto von sich und Hamiltons Auto in der Garage. Der Rekord-Weltmeister startete ja von ganz vorne, hatte aber einen mehr als nur schwachen Start. Am Ende des Rennens wurde er nur Vierter.

Beim vergangenen Italien-GP hätte es ein perfektes Wochenende für Ferrari werden können. Carlos Sainz holte sich beim Heimrennen die Pole-Position vor Verstappen. Der Triumph war zum Greifen nah, doch sie hatten nicht mit Rosberg gerechnet. Vor dem Rennen postete der Experte ein Selfie und schrieb dazu: „Forza Ferrari“. Sainz gab sein Bestes, aber der Rosberg-Fluch war zu groß, um ihn zu überwinden. Die „Tifosi“ waren am Boden zerstört.

Rosberg-Drohung an Verstappen

Der Rosberg-Fluch ist aber schon seit der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Katar bekannt, als der Ex-Formel-1-Pilot die marokkanische Mannschaft gegen Frankreich unterstützte. Am Ende verloren die Marokkaner gegen die Franzosen. Und nun äußerte sich Rosberg erstmals selbst zum Fluch.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich habe sogar versucht, einen neutralen Hintergrund zu schaffen, damit es keine Probleme gibt“, erklärte er bei „Sky Sports“, als er auf das Italien-Foto angesprochen wurde. „Das ganze Wochenende ging um Ferrari und jeder wollte, dass Ferrari gewinnt“, so Rosberg weiter.

Mehr News für dich:

Anschließend wurde er gefragt, ob er denn beim Singapur-GP am kommenden Wochenende vor Verstappens Garage ein Foto machen könnte. „Das wäre ein bisschen zu aggressiv und auch etwas uncool. Aber ich mache es trotzdem“, sagte Rosberg zum Schluss. Ein Scherz oder macht er seine Drohung wirklich wahr? Sollte Verstappen dann tatsächlich das Rennen nicht gewinnen, würde der Rosberg-Fluch erneut zuschlagen.