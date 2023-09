Formel 1: Sebastian Vettel mit großer Ankündigung für Japan-GP – „Erster Schritt“

Die Fans der Formel 1 kamen am Samstag (09. September) im Rahmen des Events „Red Bull Formula Nürburgring“ ganz schön auf ihre Kosten. Sebastian Vettel war zu Gast und drehte ein paar Runden in seinem Weltmeister-Auto von 2011.

Im Gespräch mit DER WESTEN kündigte Sebastian Vettel dann auch noch etwas Großes an. Der 36-Jährige wird beim Großen Preis von Japan (22. – 24.09) dabei sein – allerdings nicht im Rennauto.

Formel 1: Vettel kündigt Aktion an

„Wir haben was Größeres in Japan geplant“, verriet Sebastian Vettel im Gespräch mit DER WESTEN im Rahmen des „Red Bull Formula Nürburgring“ und sagte weiter: „Das ist ein erster Schritt, um die Fühler auszustrecken. Ich bin sehr gespannt.“ Zum Japan-GP und der Strecke in Suzuka hat Vettel ein besonderes Verhältnis. Die Fans in Japan sind vernarrt in ihn und es ist Vettels persönliche Lieblingsstrecke.

+++ Formel 1: Nanu! Hegt Hülkenberg-Wechselabsichten? DIESE Worte sind eindeutig +++

Geplant ist eine Aktion im Rahmen des Formel-1-Rennens in Suzuka. Was sich dahinter allerdings konkret verbirgt, wollte der vierfache Weltmeister zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Das Thema der Aktion dürfte aber klar sein: „Der Kampf gegen die Klimakrise“. Er habe viele Ideen und wolle die Aktion nutzen, um auf den Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Sebastian Vettel beendete im vergangenen Jahr seine aktive Karriere als Rennfahrer in der Formel 1. Schon zum Ende seiner Laufbahn setzte er sich immer wieder für den Klimaschutz ein. Nach seiner Karriere hat er diese Leidenschaft intensiviert und widmet sich in seiner Freizeit hauptsächlich diesem wichtigen Themen.

Das könnte dich auch interessieren:

Auftritte wie der am Nürburgring am Samstag (09. September) sind selten geworden. Für die Zuschauer war es ein echtes Highlight den vierfachen Weltmeister wieder in einem Formel-1-Wagen zu sehen – auch wenn es nur ein paar Showrunden waren.

Das ganze Interview mit Sebastian Vettel liest du am Sonntag (10. September) hier bei DER WESTEN.