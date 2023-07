Formel 1: Wegen irrem „Rosberg-Fluch“ – Hamilton-Fans gehen auf die Barrikaden

Es hätte in Ungarn endlich passieren können. Im Qualifying holte sich Mercedes-Star Lewis Hamilton die Pole-Position vor Max Verstappen. Für das Formel-1-Rennen am Sonntag (23. Juli) war die Hoffnung bei den Fans groß, dass Red Bull in diesem Jahr endlich erstmals besiegt werden könnte. Doch schnell folgte die Enttäuschung. Hamilton erwischte einen mehr als nur miesen Start, fiel auf Platz vier zurück.

Am Ende siegte erneut Verstappen und stellte mit Red Bull einen Formel-1-Rekord auf. In den sozialen Medien war der Ärger groß – vor allem bei den Hamilton-Fans. Die geben dabei einem ehemaligen Mercedes-Fahrer die Schuld: Nico Rosberg. Der Deutsche sorgt nämlich jetzt mit einem Fluch für Aufsehen.

Formel 1: Irrer „Rosberg-Fluch“

Gleich zweimal schlug der Fluch von Nico Rosberg am vergangenen Formel-1-Wochenende in Ungarn zu. Beim zweiten Mal traf es Lewis Hamilton, der von der Pole gestartet war und das Rennen auf einem enttäuschenden vierten Platz beendete. Daraufhin begannen das Internet und vor allem die Mercedes-Fans, Rosberg dafür verantwortlich zu machen.

Aber warum überhaupt? Der Weltmeister von 2016 ist für seinen Fluch berüchtigt, der schon seit geraumer Zeit in den sozialen Medien für Aufregung sorgt. Auf Instagram und Twitter zeigt Rosberg oft seine Unterstützung für ein Team oder einen Fahrer. Diese haben anschließend nicht so viel Erfolg.

Am Samstag vor dem Qualifying machte er ein Selfie vor der Garage von Max Verstappen, der anschließend gegen Hamilton um drei Tausendstelsekunden den Kampf um die Pole-Position gegen Hamilton verlor. Damit endete seine Serie von sechs P1-Starts in Folge. Beim Ungarn-GP machte es Rosberg dann erneut. Dieses Mal veröffentlichte der ehemalige Pilot ein Foto von ihm und Hamiltons Auto in der Garage. Wie es am Ende für den Rekord-Weltmeister lief, ist bekannt.

„Du hast ihn verflucht“

Schon beim Posten der Fotos auf Instagram, gab es unendliche Kommentare von Formel-1-Fans, die bereits eine böse Vermutung hatten. „Oh nein, armer Lewis wurde jetzt auch noch verflucht“, „Na toll, du hast ihn verflucht. Danke für nichts“ und „Okay, Lewis wird das Rennen nicht gewinnen“, sind nur einige der vielen Reaktionen. Einige baten ihm vor dem Grand Prix, das Foto zu löschen.

Auch nach dem Rennen war der Ärger groß: „Ich wusste es. Nico, bitte poste keine Fotos mehr vor der Mercedes-Garage“, schreibt ein Fan der Silberpfeile auf Twitter. „Der Rosberg-Fluch hat wieder zugeschlagen. Das ist echt nicht mehr lustig“, findet ein Anderer. Der „Rosberg-Fluch“ ist aber nicht erst seit diesem Wochenende bekannt.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Katar unterstützte er im Halbfinale die marokkanische Nationalmannschaft gegen Frankreich. Am Ende verlor Marokko gegen „Les Bleus“. Viele F1-Fans sind bereits in großer Sorge. Welchen Piloten oder welches Team trifft es beim nächsten Mal?