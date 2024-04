Formel 1: Nach Hülkenberg-Hammer – wird ER sein Nachfolger bei Haas?

Es hatte sich angedeutet und ist nun seit Freitag (26. April) offiziell! Nico Hülkenberg wird im kommenden Formel-1-Jahr 2025 für Sauber an den Start gehen. Das Team, das ab 2026 von Audi übernommen wird, hat den Hammer-Wechsel verkündet.

Nun stellen sich viele in der Formel 1 die Frage, wer denn bei Haas für Hülkenberg an den Start gehen wird. Über die Zukunft eines Piloten wurde in den vergangenen Wochen immer wieder spekuliert. Gut möglich, dass er der Nachfolger des Deutschen wird.

Formel 1: Hülkenberg-Hammer!

Die Vögel haben es bereits gezwitschert, Nico Hülkenberg selbst hatte sich dazu nicht geäußert. Jetzt herrscht in der Formel 1 Gewissheit! Der Deutsche wird ab 2025 für Sauber fahren, ehe er ab 2026 dann Audi in die Motorsport-Königsklasse einsteigen wird (hier mehr dazu).

„Wir freuen uns sehr, Nico ab 2025 wieder hier in Hinwil begrüßen zu dürfen und mit ihm in der Formel 1 anzutreten. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Erfahrung und seinem Engagement für die Teamarbeit wird er ein wichtiger Teil der Transformation unseres Teams – und des F1-Projekts von Audi – sein“, freut sich CEO Andreas Seidl.

Zudem gab Seidl ein paar Einblicke in die Gespräche: „Es gab von Anfang an ein großes gegenseitiges Interesse, etwas Langfristiges zusammen aufzubauen. Nico ist eine starke Persönlichkeit, und sein Beitrag auf professioneller und persönlicher Ebene wird uns helfen, sowohl bei der Entwicklung des Autos als auch beim Aufbau des Teams Fortschritte zu machen.“

Wer übernimmt bei Haas?

Für Haas bedeutet der Wechsel von Hülkenberg: Es muss ein Nachfolger her! Der scheint wohl auch schon gefunden zu sein. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder Oliver Bearman mit dem US-Team in Verbindung gebracht. Der Youngster feierte in der laufenden Formel-1-Saison bereits sein Debüt im Ferrari, als für Carlos Sainz aufgrund einer Operation ausfiel.

Nach seiner überzeugenden Leistung wurde viel über den Briten gesprochen. Experten und Fahrer sind sich sicher, dass der 18-Jährige in 2025 definitiv für ein Team fahren wird. Die Chancen, dass es Haas sein wird, sind größer geworden. Für den Rennstall absolvierte der Ferrari-Ersatzpilot bereits im vergangenen Jahr schon mehrere Freie Trainings.

„Mir und den meisten von uns war sofort klar, dass er etwas Besonderes ist, wissen Sie, es ist nicht nur der Speed. Es ist einfach das Gesamtpaket, und er versteht die Ziele. Er hat sich sehr gut geschlagen“, sagt Ayao Komatsu, der neue Haas-Teamchef, über Bearman. Da nun ein Cockpit bei Haas frei geworden ist, dürfte es wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es offiziell verkündet wird.