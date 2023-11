Formel 1: Klare Forderung von Hülkenberg – Haas gewaltig unter Druck

Nico Hülkenberg ist ein Mann der klaren Worte. Der 36-Jährige nimmt kein Blatt vor dem Mund. Der deutsche Formel-1-Star scheut sich auch nicht davor, öffentlich Kritik an seinem eigenen Team zu äußern. In Abu Dhabi bekamen die Ingenieure ihr Fett weg.

Hülkenberg hat eine klare Forderung an sein Team. Das machte der 36-Jährige in Abu Dhabi deutlich. 2024 muss für Haas in der Formel 1 eine Steigerung her.

Formel 1: Deutliche Hülkenberg-Botschaft an Haas

Platz acht im Qualifying. Wieder einmal zeigte Hülkenberg seine Qualitäten und fuhr in die Top Ten – und das mit dem alten Auto wohl gemerkt. Beim Großen Preis der USA hatte Haas ein großes Update am Auto angebracht, den Boliden stark verändert.

Hülkenberg kehrte aber auf eigenen Wunsch schnell zurück zur alten Spezifikation des Wagens. Dass das von Haas angebrachte Update nicht funktioniert, bewies Hülkenberg in Abu Dhabi einmal mehr deutlich. Während Magnussen mit dem „neuen“ Haas nur auf Platz 17 landete, fuhr Hülkenberg mit dem „alten“ Haas auf Rang acht.

„Ich glaube man sieht, das habe ich heute demonstriert, dass das neue Auto definitiv nicht schneller ist. Das ist ein Problem“, sagte Hülkenberg bei Sky deutlich und machte seinem Team dann noch eine klare Ansage: „Das ist eine Message an unsere Ingenieure, dass wir was anderes machen müssen nächstes Jahr. Das ist das Problem des Jahres, dass wir nicht entwickelt haben und brutal überholt worden sind.“

Hülkenberg bei Haas – wie lange noch?

Das Auto funktioniere im Windkanal, aber nicht auf der Strecke. Hülkenberg forderte sein Team auf, dass Auto „vom Grundkonzept und der Aerodynamik noch einmal zu überdenken“.

Hülkenberg hat seinen Vertrag bei Haas bereits verlängert, wird 2024 definitiv für den US-Rennstall an den Start gehen. Ob er darüber hinaus bei Haas bleibt, hängt aber wohl auch von der Leistung des 2024er Autos ab.