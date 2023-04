Formel 1: Entscheidung offiziell gefallen! Nico Hülkenberg schaut ganz genau hin

Auch mehr als zwei Wochen danach bleibt der Australien-GP ein Gesprächsthema in der Formel 1. Für Ferrari wurde das Rennen zu einem Desaster: Charles Leclerc machte schon in der ersten Runde nach einer Berührung mit Lance Stroll einen Abflug und Carlos Sainz verlor nach einer Strafe seinen vierten Platz und flog noch aus den Punkten.

Doch das wollte die Scuderia nicht auf sich sitzen lassen und legte Einspruch ein. Nun gibt es eine Entscheidung, die den einzigen deutschen Formel-1-Piloten Nico Hülkenberg erleichtern wird. Der Haas-Pilot beendete das Rennen nämlich auf Platz sieben und freute sich über seine ersten Punkte.

Formel 1: Einspruch von Ferrari abgelehnt

Was war das für ein Chaos beim dritten Formel-1-Rennen der noch jungen Saison! Beim Großen Preis von Australien wurde das Rennen zum zweiten Mal neu gestartet. Zu dem Zeitpunkt lag Carlos Sainz noch auf dem vierten Platz. Beim Re-Start berührte er in der ersten Kurve seinen Landsmann Fernando Alonso und drehte ihn.

Von der Rennleitung kassierte der Ferrari-Star eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe und flog am Ende doch noch aus den Punkten. Es war ein bitterer Tag für Ferrari. Doch der Rennstall legte am Ende bei der FIA Protest ein. Plötzlich musste Nico Hülkenberg um seine Punkte zittern. Der Deutsche profitierte nämlich von den Ausfällen und Strafen, wurde noch Siebter.

Nun ist aber eine Entscheidung der FIA da. Sainz und Ferrari sind vor einem Gericht des Automobil-Weltverbandes FIA gescheitert und bleiben damit ohne Punkte.

Hülkenberg atmet erleichtert auf

Das Gremium wies am Dienstag einen Antrag der Scuderia auf neuerliche Überprüfung des Urteils der Rennkommissare vom 2. April zurück. Das Formel-1-Team habe keine „signifikanten und relevanten neuen Informationen“ vorgebracht, die zum Zeitpunkt der Strafverhängung noch nicht zur Verfügung standen.

Somit bleibt das Ergebnis des Australien-GP und Hülkenberg auf Platz sieben. Nach den Plätzen 17 (Bahrain) und 12 (Saudi-Arabien) werden ihm die sechs Punkte sicherlich mehr als nur guttun. Weiter geht es für den einzigen Deutschen in der Motorsport-Königsklasse am 30. April beim Stadtrennen in Aserbaidschan.