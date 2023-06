Neymar Jr. ist jedem, der sich mit Fußball beschäftigt, ein Begriff. Jedoch zeigte sich der brasilianische Superstar zuletzt vermehrt in der Formel 1. Der teuerste Spieler aller Zeiten scheint seine Liebe für den Motorsport gefunden zu haben.

Jedoch sorgt unter anderem Neymars Anwesenheit nun für Probleme in der Formel 1. Die FIA befasst sich bereits mit einem großen Problem – und könnte zu drastischen Änderungen greifen.

Formel 1: Tumulte im Grid

Es ist ein bekanntes Bild. Kurz vor dem Start tummeln sich in der Startaufstellung zahllose Menschen. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Fahrer und Mechaniker. Nein, alle sind dabei. Allen voran Superstars wie eben Neymar sind gern gesehene Gäste.

Der Rennzirkus will die Popularität einzelner Personen für sich nutzen und lässt seine Gäste daher ganz nah an die Autos ran. Vor dem Rennstart gibt es in der Formel 1 jedoch einen sekündlich getakteten Plan, wann alle Personen das Grid verlassen müssen. In Barcelona geriet dieser Plan allerdings durcheinander.

Neymar noch an der Strecke

Beim Spanien-GP verließen eben nicht alle Personen rechtzeitig die Strecke. Unter anderem Neymar stand mit weiteren Gästen noch auf einem Grasstreifen an der Start-Ziel-Geraden. Ein Umstand, den die Formel 1 jetzt grübeln lässt, ob man den Streckenzugang für Externe beschränken muss.

„Wir müssen Lehren aus dem Zwischenfall beim Großen Preis von Spanien ziehen“, erklärte FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem bei der jüngsten Weltratssitzung des Automobil-Weltverbandes.

Formel 1: Weiterer Vorfall

Nicht der einzige Vorfall in diesem Jahr. In Australien betraten zahlreiche Zuschauer bereits die Strecke, als die Auslaufrunde noch im Gange war. Glücklicherweise kam niemand zu schaden, doch die FIA muss das Problem untersuchen.

