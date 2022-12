Formel 1 bittet zur Kasse! Red Bull muss für WM-Titel tief in die Tasche greifen

6.242.636 Millionen US-Dollar – so viel muss Red Bull für seinen WM-Titel abdrücken, um auch in der kommenden Saison in der Formel 1 an den Start gehen zu können. Die Formel 1 bittet den Rennstall ordentlich zur Kasse. Die überragende Saison von Red Bull lässt die Antrittsgebühren für die kommende Saison in die Höhe schießen.

759 Punkte, 17 Siege, zwei Sprintsiege – Red Bull fuhr 2022 eine bärenstarkes Jahr, sicherte sich neben dem WM-Titel für Max Verstappen auch den Sieg in der Konstrukteurswertung. Dafür müssen sie nun aber tief in die Tasche greifen.

Formel 1: So viel zahlt Red Bull für den WM-Titel

Jedes Team muss eine Antrittsgebühr an die Formel 1 abdrücken. Zu einer Grundgebühr in Höhe von 617.687 US-Dollar muss jedes Punkt für Punkt eine ordentliche Summe zahlen. Als Konstrukteurs-Weltmeister liegt die Gebühr pro Zähler bei 7.411 US-Dollar. Neben den 617.687 US-Dollar kommen für Red Bull also 5.624.949 Millionen US-Dollar hinzu.

Für alle anderen Teams liegt sie „nur“ bei 6.174 US-Dollar pro Punkt. Ferrari im Vergleich zu Red Bull nur 4.023.125 Millionen US-Dollar und damit satte zwei Millionen weniger. Mercedes liegt als Dritter bei 3.797.297 US-Dollar. Schlusslicht Williams zahlt gerade einmal 667.079 US-Dollar (Grundgebühr + acht Punkte).

Horner sieht Rechnung und ist perplex

Selbst Christian Horner war von der horrenden Summe überrascht. „Ich wusste gar nicht, wie viel wir für die Punkte an die FIA zahlen mussten, als ich neulich die Rechnung bekam – es war unglaublich“, scherzte der Teamchef von Red Bull bei der FIA-Preisverleihung im italienischen Bologna.

Mit den 6.242.636 Millionen US-Dollar Antrittsgebühr stellt Red Bull einen neuen Rekord auf. Bislang lag die Rekordzahlung bei fast 5,5 Millionen Euro. Diese Summe musste Mercedes nach der Saison 2019 (739 Punkte) zahlen. Damals war der Preis pro Punkt noch niedriger. Aufgrund der Inflation hat die Formel 1 die Gebühren nach oben korrigiert.