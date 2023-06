Formel 1: Paukenschlag wirbelt Teams durcheinander – herber Rückschlag für Verstappen und Co.

Paukenschlag in der Formel 1! Während McLaren feixt, machen Max Verstappen und Red Bull lange Gesichter. Das Weltmeisterteam muss einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen und einen langjährigen Mitarbeiter ziehen lassen.

Rob Marshall verlässt den Rennstall zum Ende des Jahres. Er ist ein Urgestein von Red Bull und war an so manchem Titel in der Formel 1 beteiligt. Jetzt soll er jedoch einem Konkurrenten zum Erfolg verhelfen.

Formel 1: Marshall verlässt Red Bull

RB-Teamchef Christian Horner ist nicht gerade für überschwängliche Lobeshymnen bekannt – außer es geht um Max Verstappen. Umso deutlicher wird, welchen Einfluss Marshall beim Dosen-Rennstall hatte, wenn Horner ihn als „Schlüsselfigur im Team“ bezeichnet.

++ Fahrer rastet vollkommen aus – er hat keine Lust mehr auf sein Team ++

Marshall, seit 1994 im Business, arbeitet seit 17 Jahren beim Team aus Milton Keynes. Zunächst verhalf er als Chefdesigner unter Adrian Newey zum vierfachen Titelgewinn durch Sebastian Vettel. Seit einigen Jahren ist er Leiter der technischen Abteilung, hat als solcher auch außerhalb der Formel 1 Aufgaben. Nun geht er aber zu McLaren.

McLaren gelingt Coup

Das verkündete das britische Traditionsteam auf seiner Webseite. Zum 1. Januar 2024 nimmt Marshall seinen Job als Technischer Direktor für Konstruktion und Design auf. Damit setzt McLaren seine Neuausrichtung in der Formel 1 fort.

Rob Marshall verlässt Red Bull. Foto: imago images/Insidefoto

„Ich freue mich sehr, dass Rob zu McLaren wechselt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Motorsport bringt Rob eine Fülle von Fachwissen und Erfahrung mit“, freute sich Teamchef Andrea Stella. Durch den Personal-Coup erhofft man sich sicherlich auch Insights aus der Red-Bull-Garage.

Formel 1: McLaren wildert weiter

Es ist nicht der erste hochrangige Mitarbeiter, den McLaren von einem Konkurrenten abwirbt. So stößt in Zukunft auch David Sanchez als Chef der Abteilung für Fahrzeugkonzept und Performance zum Team. Er arbeitete vorher für Ferrari.

Weitere Nachrichten für dich:

Komplettiert wird das Teamchef Stella unterstellte Trio durch Peter Prodromou, der das Sagen in der Aerodynamik-Abteilung hat. Mit ihnen will McLaren in der Formel 1 wieder ganz vorne angreifen.