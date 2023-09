Formel 1: Pikante Enthüllung! War’s das für Mick Schumacher endgültig?

Noch immer ist die Hoffnung, im kommenden Jahr in der Formel 1 zu fahren, bei Mick Schumacher nicht ganz erloschen. Der Platz bei Williams ist für 2024 noch nicht vergeben und Logan Sargeant wackelt immer mehr.

Jetzt gibt es allerdings eine Enthüllung, die alle Träume von Mick Schumacher platzen lassen könnte. Es sieht so aus, als wäre auch der letzte Versuch, ihm einen Platz in der Formel 1 zu beschaffen, fehlgeschlagen.

Formel 1: Traum endgültig geplatzt?

Der große Traum von der Formel-1-Rückkehr ist für Mick Schumacher wohl vorerst geplatzt. Toto Wolff soll laut einem Bericht des Portals „f1-insider.com“ einen letzten Versuch gestartet haben, den 24-Jährigen bei Williams unterzubringen. Demnach habe er Williams-Teamchef James Vowles die Simulator-Daten von Mick zur Verfügung gestellt. Vowles und Wolff kennen sich gut. Bis Ende 2022 war Vowles noch Chefstratege bei Mercedes, inzwischen leitet er den Rennstall Williams.

Doch auch die gute Beziehung zwischen Vowles und Wolff soll nicht geholfen haben. Dem Bericht zufolge hat Vowles nach Sichtung der Simulator-Daten Mick Schumacher endgültig abgesagt. Statt auf Schumi Jr. setzt Williams wohl eher auf Felipe Drugovich. Der Formel-2-Champion von 2022 ist aktuell noch Ersatzfahrer bei Aston Martin.

Mick Schumacher vor Wechsel in andere Rennserie

Mick Schumacher hingegen muss auf seinen „Plan B“ zurückgreifen und die Formel 1 vorerst verlassen. Gerade erst bestätigte ein Teamchef beim Japan-GP die Gespräche mit dem 24-Jährigen. Es sieht danach aus, als würde Schumi Jr. im kommenden Jahr in einer anderen Rennserie an den Start gehen und für 2025 einen neuen Anlauf in der Formel 1 wagen.

Der Formel 1 dürfte er aber auch 2024 indirekt treu bleiben. Toto Wolff kündigte bereits an, dass Schumi Jr. auch 2024 als Reservefahrer bei Mercedes aktiv sein soll. Komplett von der Bildfläche wird der 24-Jährige also nicht verschwinden.