Formel 1: Top-Team mit großer Verkündung – Red Bull und Co. wird angst und bange

Es geht wieder los, die Formel 1 ist zurück. Am Sonntag (25. August, 15 Uhr) steht der Große Preis von Zandvoort an – es ist das erste Rennen nach der großen Sommerpause der Königsklasse. Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte liefert ein Team gleich eine Ansage an die Konkurrenz.

McLaren ist das aufstrebende Team in der Formel 1. Vor der Pause war Papaya das stärkste Team. Lando Norris und Oscar Piastri machten ordentlich Druck auf Max Verstappen und Red Bull – kann McLaren das Weltmeister-Team im zweiten Saisonabschnitt endgültig den Rang ablaufen?

McLaren möchte nach der Pause richtig angreifen und Druck auf die Spitze machen – das sollen unter anderem Updates möglich machen. In den ersten 14 Rennen verzichtete der Rennstall bewusst darauf, bei jedem Rennen mit Neuerungen aufzuwarten, doch in der zweiten Jahreshälfte soll die Schlagzahl erhöht werden.

McLaren hat in Miami ein großes Upgrade eingeführt, danach gab es nur noch streckenspezifische Verbesserungen und kleinere Upgrades am Auto. Größere Verbesserungen will das Team erst später in der Saison einsetzen. Das kündigte Teamchef Andrea Stella nun an.

„Ich kann nur für McLaren sprechen und wir werden jetzt einige Früchte der Entwicklungen ernten“, freut sich der Italiener. „Ich erwarte in der zweiten Saisonhälfte einige neue Teile“, so der Funktionär. Bei der Konkurrenz dürften diese Worte keine Freude auslösen – schließlich dürfte McLaren die Leistungen mit neuen Teilen weiter steigern können.

Greift McLaren nach der Formel-1-Krone?

Vor dem Großen Preis der Niederlande liegt das Formel-1-Team 42 Punkte hinter Red Bull. Dieser Vorsprung seitens des Weltmeisterteams könnte schon bald immer mehr schmelzen. Denn mit den neuen Updates für McLaren könnte es für Red Bull immer enger werden – bei Red Bull wird man die Anpassung der Verfolger genauestens verfolgen.

„Es ist erstaunlich, dass wir so konkurrenzfähig waren, da wir seit Miami keine wirklichen Verbesserungen an der Strecke vorgenommen haben“, sagt Stella. „Das zeigt, wie groß das Miami-Upgrade war“, erklärt der Teamchef.