Formel 1: Rennstall gelingt wichtige Rückholaktion – „brillanter Typ“

Für McLaren läuft es in der Formel 1 eher bescheiden. Noch vor wenigen Jahren war das Team auf dem besten Weg, die Spitze zu attackieren. Doch derzeit geht es stetig bergab. Miami: ein Tiefpunkt.

Umso wichtiger für den Rennstall der Formel 1, mal wieder einen Erfolg zu feiern. Das gelang jetzt personell. McLaren holt einen alten Bekannten zurück ins Team.

Formel 1: McLaren feiert prominente Rückkehr

Die ersten Konsequenzen waren schnell gezogen. Nach einem schwachen Saisonstart (hier mehr) entließ McLaren gleich mehrere Verantwortliche – unter anderem Technikchef James Key. 2022 konnte der Rennstall nicht an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen, dieses Jahr geht es noch steiler bergab.

Miami wurde zu einem Desaster. Lando Norris (17.) und Oscar Piastri (19.) landeten unter den letzten Vier. Nur die bislang schwachen Rookies Nyck de Vries und Logan Sargeant waren auf der Strecke in Reichweite.

Gil de Ferran ist zurück in der Formel 1

Das soll sich schleunigst ändern – mit neuer personeller Unterstützung. Am Sonntag (7. Mai) verkündete das Team der Formel 1 die Rückkehr eines alten Bekannten: Gil de Ferran schließt sich wieder McLaren an. Der war schon von 2018 bis 2020 als Teamchef an Bord. Nun kehrt er in beratender Funktion zurück.

De Ferran war einst ein herausragender Rennfahrer, gewann unter anderem das legendäre Indy500. Anschließend machte er sich auch außerhalb des Cockpits im Rennsport einen Namen. „Gil kennt sich nicht nur sehr gut mit dem Rennsport aus, sondern ist auch sehr gut darin, Talente zu erkennen und zu fördern“, sagt Andrea Stella, aktueller Teamchef des Rennstalls.

Und weiter: „Er ist ein großartiger Trainer, ein brillanter strategischer Denker und man kann mit Gil eher als Ingenieur denn als Fahrer sprechen. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, wie er sich so viel technisches Wissen angeeignet hat. Er ist ein brillanter Typ, den wir an unserer Seite haben wollen.“ Das ist nun gelungen. Nun hofft die Edelmarke, dass es mit Gil de Ferran in der Formel 1 wieder bergauf geht.