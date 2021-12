Formel 1: „Wie im Boxring“ Hamilton knöpft sich Verstappen vor – wird es jetzt richtig hässlich?

Red Bull-Pilot Max Verstappen ist der Shooting-Star der Formel 1. Der junge Niederländer ist in der Saison 2021 Titelkandidat und macht Lewis Hamilton das Leben schwer. Wie es dazu kam, zeigen wir dir hier im Video.

Max Verstappen: Sein Weg zum Top-Star in der Formel 1

Nach großen Jubelreden war Lewis Hamilton in Saudi-Arabien nicht zumute. Obwohl der Rekordweltmeister der Formel 1 gerade den dritten Sieg in Folge errungen und mit Konkurrent Max Verstappen gleichgezogen hatte, drehte sich alles um den Unfall der beiden Titelkontrahenten.

Aus beiden Lagern flogen Giftpfeile. Hamilton nahm sich den Niederländer gehörig zur Brust. Die Aussagen des 36-Jährigen lassen Böses erahnen: Im Saisonfinale der Formel 1 könnte es richtig hässlich werden.

Formel 1: Hamilton-Andeutung! Fliegen auch in Abu Dhabi die Fetzen?

Es war die Szene, die den Kampf der beiden Star-Piloten endgültig eskalieren ließ. In Runde 36 bekam Verstappen die Anweisung, Hamilton vorbeizulassen, da er seinen Gegner kurz zuvor bei einem Manöver von der Strecke gedrängt hatte.

Zwischen Verstappen und Hamilton hat's gekracht! Foto: imago images/Motorsport Images

Der Niederländer verlangsamte auf offener Strecke seinen Wagen, sodass Hamilton auf den Red Bull auffuhr. Trotz des Vorfalls kamen beide Piloten ins Ziel, doch geklärt war das Thema damit noch lange nicht.

„Ich versuchte hier wirklich, im Auto die Fassung zu bewahren. Und das war nicht einfach“, wetterte Hamilton anschließend. Es war nicht die einzige Szene im Rennen, bei der sich Verstappen außerhalb der Legalität bewegte. Auch nach dem ersten Restart überholte er mit einem unerlaubten Manöver.

Hamilton betont: „Max ist über dem Limit, ganz sicher.“ Er habe nun schon so oft versucht, Zusammenstöße zu verhindern. „Es macht mir nichts aus, diese Rolle zu übernehmen, denn es gibt immer ein nächstes Mal“, deutet der Brite an, dass es auch in Abu Dhabi wieder krachen könnte.

Formel 1: Ein Zoff-Kapitel steht im Kampf zwischen Hamilton und Verstappen noch aus. Foto: imago images/Laci Perenyi

Formel 1: Hamilton kündigt harten Kampf an – und steht doch vor einem Dilemma

Hamiltons Antwort auf die Frage, wie er sich vor dem Saisonfinale fühle, lässt tief blicken: „Wie im Boxring. Und ich bin bereit“, kündigt er einen Kampf mit harten Bandagen an. Jedoch weiß auch der siebenmalige Weltmeister, dass er am kürzeren Hebel sitzt. Trotz gleicher Punktzahl ist Verstappen im Vorteil. Der Red-Bull-Pilot heimste in dieser Saison neun Saisonsiege ein, während Hamilton lediglich acht gewann.

Der WM-Stand in der Formel 1:

Verstappen, 369,5 Punkte Hamilton, 369,5 Punkte Bottas, 218 Punkte Perez, 190 Punkte Leclerc, 158 Punkte

Bedeutet: Sollten beide Piloten in Abu Dhabi ausscheiden, würde der Weltmeister 2021 Max Verstappen heißen. Im direkten Duell muss er also weniger Rücksicht nehmen, während Hamilton im Fall der Fälle wieder gezwungen wäre, zurückzustecken.