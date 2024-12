Formel 1: Pikantes Gerücht! Youngster kurz vor dem Rauswurf?

Die Formel-1-Saison 2024 ist zu Ende, doch die Vorbereitungen für 2025 laufen bei den Teams und den Verantwortlichen bereist auf Hochtouren. Die 20 Cockpits sind bereits alle vergeben und doch könnte es bis zum Saisonstart noch zu einigen Veränderungen bei den Rennställen kommen.

Neben Sergio Perez, der bei Red Bull weiterhin zur Diskussion steht, könnte auch Formel-1-Talent Jack Doohan sein Cockpit noch verlieren. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Alpine tatsächlich über einen weiteren Fahrerwechsel nachdenken.

Formel 1: Irrer Bericht über mögliches Doohan-Aus bei Alpine

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass Doohan 2025 anstelle von Esteban Ocon, der zu Haas wechseln wird, im Alpine sitzen wird. Der 21-Jährige überzeugte in den Nachwuchsserien, setzte sich im Kampf um das Cockpit unter anderem gegen Mick Schumacher durch und feierte in Abu Dhabi sein Debüt.

Dem Australier wird eine große Zukunft vorausgesagt und doch könnte seine Karriere in Kürze einen heftigen Tiefschlag erleiden. Denn zuletzt machten im Fahrerlager bereits Gerüchte die Runde, dass Flavio Briatore bei Doohans Premiere am persischen Golf ganz genau hingeschaut haben soll.

Der Grund dafür soll ausgerechnet ein anderer Motorsport-Youngster sein. Mit Franco Colapinto hat der Italiener eine mögliche Alternative auf dem Zettel. Der Argentinier hatte für Williams in seinen ersten Rennen zeitweise für Furore gesorgt, hat für 2025 jedoch keinen Stammplatz bekommen.

Schmeißt Alpine Doohan schon wieder raus?

Ist Doohans Formel-1-Reise bei Alpine also schon wieder vorbei, ehe sie erst richtig angefangen hat? Briatore soll vor allem wegen einer Sache ein Auge auf Colapinto geworfen haben: Der Youngster ist dem um ihn entfachten Hype in Südamerika auch in Sachen Sponsoren interessant. Für das angeschlagene Formel-1-Team sind das keine ganz unwichtigen Faktoren.

„Warum nicht, wenn man sagt, der hat langfristig mehr Potenzial? Also ich verstehe den Briatore, und er ist hart genug, um das durchzuziehen“, erklärte Ex-Pilot Marc Surer in einem exklusiven Videointerview auf dem YouTube-Kanal von „Formel1.de“. Dass Alpine und Briatore jedoch tatsächlich zu dieser drastischen Maßnahme greifen, scheint derzeit unwahrscheinlich.